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21 декабря 2017 г.
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В Израиле

В Петах-Тикве мужчина попытался убить жену и покончить с собой

время публикации: 09:00 | последнее обновление: 09:50 блог версия для печати фото
На месте происшествия в Петах-Тикве. 21 декабря 2017 года
На месте происшествия в Петах-Тикве. 21 декабря 2017 года
На месте происшествия в Петах-Тикве. 21 декабря 2017 года

Утром в четверг, 21 декабря, бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" была вызвана на улицу Шалом Целах в Петах-Тикве, где в квартире жилого дома была найдена женщина примерно 35 лет, получившая крайне тяжелые ножевые ранения.

В квартире также находился мужчина примерно 40 лет, получивший ножевые ранения от средней тяжести до тяжелых.

Кроме того, в той же квартире находился 17-летний подросток, получивший легкие ранения.

Пострадавшая в критическом состоянии была доставлена в больницу "Бейлинсон". Мужчина, получивший тяжелые ножевые ранения, также госпитализирован.

Полиция начала расследование этого инцидента. По предварительным данным, мужчина ударил ножом свою жену, тяжело ранив ее, легко ранил сына, а потом попытался покончить с собой, сообщает пресс-служба полиции.

Информация уточняется.



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Четверг, 21 декабря 2017 г.
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