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В Израиле

Maan: около КПП "Фокус" израильские военные застрелили 17-летнего жителя Иерусалима

время публикации: 06:10 | последнее обновление: 06:10 блог версия для печати фото

Палестинское агентство Maan сообщает, что на КПП "Фокус", около Бейт-Эля, вечером 20 декабря израильскими военными был застрелен 17-летний Касим Мухаммад аль-Аббаси, житель иерусалимского района Сильван.

В палестинской администрации заявляют, что в автомобиль, за рулем которого находился аль-Аббаси, стреляли "без всякой причины". В ЦАХАЛе настаивают: огонь на поражение был открыт при попытке водителя прорваться через КПП, не остановившись по приказу военных для проверки.

После инцидента ЦАХАЛ объявил закрытой военной зоной район к северо-востоку от Рамаллы.

Как сообщалось ранее, инцидент около КПП "Фокус" произошел примерно в 21:40. Предполагалось, что нейтрализован "стрелок", совершивший попытку теракта возле Офры. Но эта информация не подтвердилась. В "твиттере" телеканала "Эсер" сообщалось, что в автомобиле вместе с водителем находились еще трое мужчин, водитель застрелен, пассажиры задержаны.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила: "На КПП "Фокус" автомобиль попытался "прорваться" через заграждение. Военнослужащие открыли огонь в сторону машины. По всей видимости, один из мужчин, находившихся в машине, был убит и еще один ранен. Инцидент изучается".

КПП "Фокус" находится к северу от Рамаллы, рядом со штабом дивизии Иудеи и Самарии. Этим КПП пользуются, в основном, сотрудники палестинских служб безопасности и палестинской администрации для проезда в Раммалу.

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