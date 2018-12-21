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ЦАХАЛ опубликовал видео уничтожения одного из туннелей "Хизбаллы"

время публикации: 12:45 | последнее обновление: 13:12 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ опубликовал видео уничтожения туннелей "Хизбаллы"
ЦАХАЛ опубликовал видео уничтожения туннелей "Хизбаллы"
ЦАХАЛ опубликовал видео уничтожения туннелей "Хизбаллы"

В пятницу, 21 декабря, пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видеозапись, на которой показана подготовка к подрыву и подрыв одного из туннелей боевиков "Хизбаллы", обнаруженных около границы с Ливаном.

Работы проводились инженерными подразделениями Северного округа и саперами специального подразделения инженерных войск "Яхалом".

В пресс-службе ЦАХАЛа отмечают, что процесс уничтожения обнаруженных туннелей был начат вечером 20 декабря.

Первым был взорван туннель, который вел на израильскую территорию из ливанской деревни Рамия, сообщают военные. Жители этой деревни через мегафон были предупреждены о взрыве.

Информация о предстоящих работах была заранее передана главам местных советов и жителям израильских населенных пунктов, в районе которых проходит операция.

ЦАХАЛ продолжает работы по уничтожению туннелей.

20 декабря пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что операция "Северный щит" вступила в новую стадию. Началась нейтрализация и уничтожение наступательных туннелей "Хизбаллы". В сообщении говорилось, что на этом этапе будут применяться различные методы и технологии для того, чтобы вывести туннели из строя и сделать невозможным их дальнейшее использование.

Операция "Северный щит"

4 декабря 2018 года командование Армии обороны Израиля объявило о начале масштабной операции на границе с Ливаном с целью нейтрализации боевых туннелей "Хизбаллы". Операции было присвоено кодовое название "Северный щит".

В тот же день было объявлено об обнаружении первого такого туннеля. Вход в этот туннель находился в помещении завода, на котором до 2014 года производились строительные материалы. Работы по прокладке подземного сооружения велись в нескольких метрах от позиции UNIFIL. Туннель на 40 метров уходил вглубь израильской территории. Данный туннель был частично разрушен в результате подрыва камеры наблюдения, когда к ней приблизились двое боевиков "Хизбаллы".

Второй туннель был обнаружен 6 декабря, он начинался в деревне Рамия. Вход в туннель находился под жилыми домами. Данный туннель также был нейтрализован. 8 декабря военные сообщали об обнаружении еще одного туннеля на границе с Ливаном, но позже было уточнено, что взят под контроль туннель, который вел из Рамии.

11 декабря командование ЦАХАЛа объявило об обнаружении на границе с Ливаном третьего туннеля боевиков "Хизбаллы" с момента начала операции "Северный щит".

16 декабря пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что обнаружен очередной, четвертый наступательный туннель "Хизбаллы" на границе с Ливаном. Точное месторасположение этого туннеля не публиковалось до 19 декабря. Военные отмечали, что туннель находится под контролем ЦАХАЛа и больше не представляет опасности для граждан Израиля.

18 декабря пресс-служба ЦАХАЛа передала в СМИ видеозапись, на которой показан один из туннелей "Хизбаллы", обнаруженный ранее на израильско-ливанской границе. На видео демонстрировалось, что военные заблокировали проход по этому туннелю, используя металлические заграждения и бетонные блоки.

19 декабря ЦАХАЛ опубликовал дополнительные сведения о четвертом туннеле "Хизбаллы". В официальном сообщении было сказано, что вход в этот туннель располагается на западной окраине шиитской деревни Рамия, находящейся в непосредственной близости от границы Израиля, недалеко от израильских поселков Штула и Зарит. Данный туннель, полностью подготовленный для проведения диверсий, на несколько метров проникал за пограничный забор на израильскую территорию. С помощью этого туннеля боевики "Хизбаллы" могли оказаться в лесистой местности на территории Израиля, что затрудняло бы их обнаружение. Армейская пресс-служба также сообщала, что обнаружить туннель удалось благодаря постоянному мониторингу происходящего около границы и выявлению подозрительной активности в Рамии и к западу от этой деревни.

20 декабря, после соответствующего доклада ООН, пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила редакции NEWSru.co.il, что найденные в ходе операции "Северный щит" туннели "Хизбаллы" не имели выходов на территории Израиля. При этом было подчеркнуто, что туннели уходили вглубь израильской территории и представляли непосредственную угрозу для израильских граждан.

О ходе операции командование ЦАХАЛа регулярно информирует руководство UNIFIL. При этом официальный Иерусалим заявляет, что строительство туннелей, ведущих с территории Ливана в Израиль, являются грубым нарушением резолюции Совета безопасности ООН 1701, определившей условия прекращения огня в августе 2006 года. Ответственность за эти враждебные действия Израиль возлагает не только на "Хизбаллу", но и на правительство Ливана.

Правительство Израиля информирует также власти США и стран ЕС о ходе операции "Северный щит". 12 декабря в Москве представители командования ЦАХАЛа рассказали российским коллегам о том, как проводится эта операция. 19 декабря в Израиль прибыла делегация Совета Федерации России, которую также ознакомят с ходом операции.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 декабря 2018 г.
Взрывы на границе с Ливаном. Комментарии ЦАХАЛа
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 декабря 2018 г.
ЦАХАЛ на арабском обратился к жителям деревни Рамия, из которой построен туннель в Израиль
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 декабря 2018 г.
ЦАХАЛ приступил к работам по нейтрализации туннелей "Хизбаллы". ВИДЕО
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 декабря 2018 г.
ЦАХАЛ подтвердил заявление ООН: туннели "Хизбаллы" не имели выходов в Израиле
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 декабря 2018 г.
СБ ООН обсуждает по просьбе США и Израиля туннели "Хизбаллы"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 декабря 2018 г.
ЦАХАЛ: четвертый туннель "Хизбаллы" вел от деревни Рамия на территорию Израиля





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