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Фотомодель по рекламе оружия Ярден Ардити: "Если чего-то хочу, я этого добьюсь"

время публикации: 09:06 | последнее обновление: 09:18 блог версия для печати фото
Ярден Ардити
Ярден Ардити
Ярден Ардити
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22-летняя Ярден Ардити, прошедшая службу в специальном спасательном подразделении быстрого реагирования ЦАХАЛа при Управлении тылом, после демобилизации стала фотомоделью. Она рекламирует огнестрельное оружие и инициировала в социальной сети Instagram кампанию по поддержке девушек, мечтающих пройти службу в боевых частях ЦАХАЛа.

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На этой неделе о работе и проектах Ярден Ардити написала газета "Исраэль а-Йом". Мы обратились к героине репортажа с просьбой подробней рассказать о себе.

Ярден рассказала редакции NEWSru.co.il, что ее карьера фотомодели началась с обычного аккаунта в Instagram, где она, как и многие другие девушки-военнослужащие, публиковала свои армейские фото. Однажды, уже после демобилизации, к Ярден обратилась через соцсеть компания-производитель оружия, и предложила ей стать их моделью. Через несколько месяцев девушка уже поехала на свою первую оружейную выставку в Германию.

"Мне был 21 год, и я пришла домой и сказала, что поеду на выставку только с папой. Так и получилось", – рассказывает Ярден.

По словам девушки, служба в боевых частях была для нее совершенно естественной, поскольку и ее отец, и старший брат служили в элитных боевых подразделениях ЦАХАЛа. Семья поддержала и решение Ярден пойти в боевые части и ее стремление сделать карьеру фотомодели. Есть у Ярден и бойфренд, тоже выходец из боевых частей, который полностью поддерживает ее.

Ярден объясняет, что, когда она представляет на выставках оружие, клиентам крайне важно ее прошлое в ЦАХАЛе: "Представьте, рядом с крутым автомобилем стоит фотомодель, но не может ничего рассказать про устройство двигателя. С оружием то же самое. Мало иметь хорошую фигуру и модельную внешность – надо уметь показать, как пользоваться оружием, рассказать о его преимуществах и недостатках".

Любимое оружие самой модели – "Глок 17" или "Глок 19" с дополнением KPOS Scout.

Использовать Instagram в качестве инструмента не только для саморекламы Ярден начала сразу после того, как у нее на странице появились тысячи подписчиков. Однажды знакомая пожаловалась Ярден на "шейминг", устроенный ей в соцсети, и Ярден решила использовать свою популярность для того, чтобы бороться с этим явлением – ведь чем больше пользователей пожалуются на определенную страницу, тем выше шанс на ее быстрое удаление. А некоторое время спустя у Ярден появилась идея другой кампании.

"Школьницы, которые видят мои снимки с оружием, часто обращаются ко мне с вопросами о том, стоит ли им идти в боевые части. Одни девочки боятся, что не выдержат службы физически. Другие – что к ним плохо отнесутся семья и друзья. Третьи говорят, что боятся потерять привлекательность для мужчин. И я понимаю, что они просто не знают, что девочки могут все, что могут и мальчики, и даже больше. Мало того, девушка, которая прошла все тяготы службы в боевых частях, сможет впоследствии гораздо лучше справиться с трудностями, которые встречаются в жизни любого человека", – говорит Ярден.

Модель бросила клич, на который откликнулись более 100 девушек из боевых частей ЦАХАЛа и других моделей, занимающихся рекламой оружия. В результате страница Ярден в Instagram стала "рекламным щитом" службы девушек в боевых частях.

Сейчас Ярден учится на втором курсе инженерно-строительного факультета Ариэльского университета.

"Профессию, которую я выбрала, тоже называют мужской. Но я считаю, что все это разделение на мужские и женские занятия не просто устарело, а тормозит нас всех – и мужчин, и женщин. Я давно уже про себя знаю, что если чего-то хочу, я этого добьюсь. И мне бы очень хотелось помочь другим девушкам это осознать", – заявила Ярден в интервью NEWSru.co.il.

Фотографии из Instagram Ярден Ардити. В их числе снимки, сделанные фотографом Йоавом Дотаном



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// NEWSru.co.il // Досуг // 27 октября 2017 г.
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