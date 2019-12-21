"Сохнут" назвал 2019 год "рекордным по числу репатриантов за последнее десятилетие"

Согласно данным Еврейского агентства "Сохнут", с начала 2010 года до декабря 2019-го в Израиль репатриировались 225 тысяч евреев из 150 стран, сообщает Mako.

Больше всего репатриантов прибыли из России, Украины, Франции, США и Эфиопии. Особо отмечается, что в этом, 2019 году, в Израиль прибыли 34 тысячи евреев, что позволяет считать его рекордным по числу репатриантов за последнее десятилетие.

Менее половины от числа всех репатриантов последнего десятилетия прибыли из страны бывшего СССР. Более 50 процентов составляют выходцы из европейских стран (55 тысяч человек), Северной Америки (в основном, США, 36 тысяч), Латинской Америки (13,5 тысяч), Эфиопии (10 тысяч), Южной Африки (2,5 тысячи), Океании (в основном, Австралии, 2 тысячи), стран Азии и Африки (в основном, Индии, 1700 человек).

Отмечается, что за последнее десятилетие заметно увеличился приток репатриантов из Франции (всего прибыли 38 тысяч человек, что составляет примерно треть всех репатриантов из Франции за всю историю Израиля) и Бразилии (200 репатриантов в год в первой половине десятилетия и до 600 – в последние годы).

По данным Еврейского агентства, около 60% репатриантов из России и Украины этого десятилетии – люди в возрасте до 45 лет.

Напомним, что согласно ранее публиковавшимся данным данным отдела статистики министерства алии и интеграции, 45% новых репатриантов принимают решение поселиться в центральной части Израиля, ещё 27% – на севере страны и почти 27% – на юге. В десятку самых популярных у новых граждан городов входят: Тель-Авив, Хайфа, Иерусалим, Нетания, Бат-Ям, Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева, Ришон ле-Цион и Герцлия.





