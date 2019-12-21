Зимнее нашествие медуз около средиземноморского побережья Израиля. ФОТО

Отдел морской экологии Национального института океанографических и лимнологических исследований в Хайфе и сайт Meduzot.co.il сообщают о нашествии медуз вдоль средиземноморского побережья Израиля. С пляжей от Ашкелона до Нагарии поступают сообщения о медузах рядом с берегом. В последние дни установилась солнечная и теплая погода (в воскресенье и в понедельник еще будет тепло, потом похолодает и возобновятся дожди), температура воды около 20 градусов по Цельсию, волн нет, на пляжах много отдыхающих. Хотя купаться зимой решаются немногие, но зачастую взрослые и дети заходят в воду – в этом случае следует соблюдать осторожность и избегать соприкосновения с медузами. Корреспондент NEWSru.co.il отмечает, что, хотя медуз разных видов довольно много, жжения в воде не ощущается.

Летний сезон медуз в этом году длился с 20-х чисел июня по начало августа, немного дольше обычного.

Около израильского побережья Средиземного моря этим летом наблюдались значительные скопления двух типов опасных медуз: Пелагия-ночесветка (Pelagia noctiluca) и Ропилема-номадика (Rhopilema nomadica). Соприкосновение с этими медузами может вызывать "ожоги". "Пелагии" обычно бледно-лилового цвета, в крапинку, "ропилемы" – белые или голубоватые. Размер этих медуз от 5 до 30 см в диаметре. "Роднит" этих медуз то, что они светятся в темноте. Менее опасной считается ушастая аурелия (Aurelia aurita), но и она может вызывать "ожоги". Медуз этого типа тоже много сейчас около побережья Израиля.

В настоящее время около средиземноморского побережья Израиля, в основном, наблюдаются "ропилемы". Можно также встретить маленьких мнемиопсисов – это не медуза, а гребневик, для человека они не опасны (как и медузы-ропилемы, мнемиопсисы светятся в темноте).

Меры предосторожности

В восточном Средиземноморье встречаются опасные медузы нескольких видов. Соприкосновение с щупальцами этих медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.

Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.

Наиболее разумным поведением, если вы уже оказались на пляже во время "нашествия медуз", будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.

При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.

Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.

В случае ожога рекомендуется использовать обычный уксус, яблочный уксус или натуральный лимонный сок, нейтрализующие яд. Эти средства обычно есть у спасателей на пляже, но, чтобы приготовиться заранее, постарайтесь иметь в аптечке влажные салфетки с уксусом, они продаются в аптеках.

Не следует промывать ожог ядом медузы пресной водой – это приводит к тому, что ядовитые клетки лопаются, и яд попадает на другие участки тела. Не стоит также посыпать поврежденную кожу песком.

Уже дома на чистую кожу можно нанести успокоительный препарат, например гель для успокоения кожи Life Professional, "Фенистил гель" – антигистаминное средство для успокоения зуда в месте ожога, крем Trolamine и др. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение двух дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом.