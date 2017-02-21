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В Израиле

Эльор Азария приговорен к полутора годам тюремного заключения

время публикации: 12:40 | последнее обновление: 14:11 блог версия для печати фото
Эльор Азария в суде. 21 февраля 2017 года
Акция протеста около здания военного суда. 21 февраля 2017 года
В военном суде. 21 февраля 2017 года

Во вторник, 21 февраля, военный суд в "Кирие" приговорил военнослужащего Эльора Азарию к полутора годам тюремного заключения. Азария также приговорен к условному заключению сроком на год. Солдат понижен в звании с сержанта до рядового.

Адвокаты обратились в суд с просьбой зачесть срок, который солдат провел в условиях открытого ареста на военной базе, а также отложить дату начала отбытия наказания. Защита намерена подать апелляцию. Обвинение потребовало, чтобы солдат начал отбывать наказание не позднее 26 февраля. Суд удовлетворил просьбу защиты и постановил, что осужденный начнет отбывать наказание 5 марта.

Полковник Майя Элер, глава судейской коллегии, состоящей из трех судей, отметила в приговоре: "Осужденный совершил тягчайший проступок. ЦАХАЛ обязан хранить верность принципам чистоты оружия, даже когда речь идет о противостоянии врагу". Судья подчеркнула: "Несмотря на всю сложность ситуации, надо помнить, что армия действует в соответствии с правилами и ценностями, которые известны каждому солдату".

Полковник Элер подчеркнула: "Эльор Азария не заслуживает снисхождения, которого достоин раскаявшийся и осознавший свою вину преступник".

В приговоре судья отметила также, что речь идет об образцовом солдате, который положительно характеризовался командирами.

Судья заявила: "Речь не идет о лабораторных условиях. Инцидент происходил в критической ситуации, в обстановке опасности. Однако, нельзя забывать, что Азария лишил жизни человека, и это главное".

Судья Элер сообщила, что не было единого мнения среди судей по поводу меры наказания. Судья, оставшийся в меньшинстве, полагал, что наказание должно быть более суровым. В настоящий момент неизвестно, кто из судей остался в меньшинстве.

Судья подвергла критике бывшего министра обороны Моше Яалона, завившего в самом начале расследования, что речь идет о проштрафившемся солдате. "Общественным деятелям стоило воздержаться от публичных высказываний в то время, когда армейское расследование еще не завершилось", - говорится в приговоре.

После завершения заседания суда родственники и друзья Эльора Азарии начали петь гимн Израиля "А-Тикву". Судьи поспешили покинуть зал заседаний.

4 января военный суд признал Азарию виновным в непредумышленном убийстве террориста, а также в поведении, недостойном военнослужащего. Напомним, что 24 марта 2016 года на перекрестке Джильбер в районе Тель-Румейда двое арабских террористов, вооруженных ножами, напали на военнослужащих и ранили одного из них. По нападавшим был открыт огонь на поражение: один из них (Рамзи аль-Касрауи) был убит на месте, второй (Абд аль-Фаттах аш-Шариф) был ранен. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи "Маген Давид Адом". После того, как раненого военнослужащего уложили в амбуланс, произошел инцидент, который стал причиной судебного разбирательства. Правозащитная организация "Бецелем" опубликовала видеозапись, на которой показано происходившее. На этой трехминутной видеозаписи видно, как один из военнослужащих (Эльор Азария) стреляет в аш-Шарифа, лежавшего на спине. Пуля попала в голову, и террорист был убит. Вскоре после этого военнослужащий, который произвел "контрольный выстрел", был задержан.

Помимо видеозаписи происшествия, распространенной организацией "Бецелем", есть и другие, и на одной из них слышно, как, предположительно, медик говорит, что у террориста есть бомба, и к нему нельзя подходить до прибытия саперов. Отметим, что, как правило, в таких ситуациях нейтрализованных террористов раздевают, чтобы убедиться в том, что на теле нет взрывных устройств или что под одеждой не спрятано оружие. Командир бригады, в которой служит Азария, сделал выговор командиру роты и двум командирам отделений за то, что они не обеспечили своевременный досмотр нейтрализованного террориста.

18 апреля 2016 года Эльору Азарии военной прокуратурой были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и в недопустимом поведении.

В тексте судебного вердикта отмечается, что суд принял решение отклонить все доводы защиты. "Намерение Эльора Азарии застрелить террориста и ничем не оправданные действия военнослужащего доказаны вне всякого сомнения", - говорится в решении суда. Судья Майя Элер подчеркнула: "Одной из главных составляющих судебного решения является фраза, сказанная Эльором Азарией: "Террорист заслуживает смерти".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 февраля 2017 г.
В военном суде началось зачтение приговора Эльору Азарии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 февраля 2017 г.
21 февраля будет оглашен приговор Эльору Азарии







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