Шутка об увольнении Нетаниягу может закончиться для парламентария в полиции

Во вторник, 21 февраля, секретарь правительства Цахи Браверман обратился к юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту с просьбой проверить, не могут ли расцениваться действия депутата от "Сионистского лагеря" Йоэля Хасона как подделка документов.

Накануне депутат Хасон в своем Twitter опубликовал заявление на официальном бланке офиса главы правительства, написанное на имя секретаря правительства Ицхака Бравермана. В качестве темы письма указано, что это заявление об увольнении. "В соответствии с пунктом 22 (алеф) Основного закона я уведомляю о своем увольнении с поста главы правительства", - говорится в документе, под которым стоит подпись "Биньямин Нетаниягу.

למה רק מתיק התקשורת ? הנה @netanyahu סידרתי לך את זה, כל מה שנשאר זה רק לשלוח. pic.twitter.com/EDwmufo5ep — יואל חסון YoelHasson (@HassonYoel) 20 февраля 2017 г.

Этот документ был опубликован после того, как 20 февраля секретарю правительства было передано официальное письмо от Биньямина Нетаниягу об увольнении с поста министра связи.

Йоэль Хасон так прокомментировал публикацию "подделки": "А почему только пост министра связи? Вот я сделал это за тебя. Тебе осталось только отправить"… Хасон таже "тэгнул" Биньямина Нетаниягу.

Пресс-служба главы правительства сообщила, что секретарь правительства Цахи Браверман попросил юридического советника проверить, не является ли уголовным правонарушением поступок депутата Йоэля Хасона.





