21 февраля будет оглашен приговор Эльору Азарии

Во вторник, 21 февраля, военный суд в "Кирие" огласит приговор военнослужащему Эльору Азарии, который был признан виновным в непредумышленном убийстве террориста в Хевроне.

Зачтение приговора начнется в 12:00. В настоящий момент военнослужащий находится на военной базе в условиях открытого ареста. Азария прибудет в зал суда в сопровождении семьи и друзей. Полиция полагает, что зачтение приговора будет сопровождаться демонстрациями сторонников военнослужащего, а также возможными беспорядками. В связи с этим в районе здания суда будут находиться усиленные наряды военной и гражданской полиции.

4 января военный суд признал Азарию виновным в непредумышленном убийстве террориста, а также в поведении, недостойном военнослужащего. В ходе обсуждения меры наказания военная прокуратура требовала приговорить солдата к тюремному заключению сроком от трех до пяти лет. Обвинитель подполковник Надав Вайсман пояснил, что речь идет о мягком наказании, учитывая, что максимальный срок заключения за непредумышленное убийство составляет 20 лет. Обвинение приняло во внимание тот факт, что речь идет об образцовом солдате, не имевшем до сих пор взысканий за какие-либо правонарушения. Обвинение требует не засчитывать месяцы, проведенные Эльором Азарией в условиях открытого ареста, за срок заключения и настаивает на разжаловании солдата в рядовые.

Защита, в свою очередь, просит не приговаривать Эльора Азарию к тюремному заключению больше, чем на два года. Адвокаты также просят считать срок, проведенный Эльором Азарией в условиях открытого ареста, частью наказания и не понижать солдата в звании.

Сам Эльор Азария просил суд о снисхождении на фоне тяжелого положения, в котором находится его семья.

После вынесения вердикта адвокаты Эльора Азарии заявили, что намерены подать апелляцию. Отмечается, что просьба о смягчении наказания или о помиловании может быть подана лишь после того, как апелляции будут рассмотрены. Ожидается, что адвокаты попросят суд отложить вступление приговора в силу до рассмотрения апелляций.

Напомним, что 24 марта 2016 года на перекрестке Джильбер в районе Тель-Румейда двое арабских террористов, вооруженных ножами, напали на военнослужащих и ранили одного из них. По нападавшим был открыт огонь на поражение: один из них (Рамзи аль-Касрауи) был убит на месте, второй (Абд аль-Фаттах аш-Шариф) был ранен. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи "Маген Давид Адом". После того, как раненого военнослужащего уложили в амбуланс, произошел инцидент, который стал причиной судебного разбирательства. Правозащитная организация "Бецелем" опубликовала видеозапись, на которой показано происходившее. На этой трехминутной видеозаписи видно, как один из военнослужащих (Эльор Азария) стреляет в аш-Шарифа, лежавшего на спине. Пуля попала в голову, и террорист был убит. Вскоре после этого военнослужащий, который произвел "контрольный выстрел", был задержан.

Помимо видеозаписи происшествия, распространенной организацией "Бецелем", есть и другие, и на одной из них слышно, как, предположительно, медик говорит, что у террориста есть бомба, и к нему нельзя подходить до прибытия саперов. Отметим, что, как правило, в таких ситуациях нейтрализованных террористов раздевают, чтобы убедиться в том, что на теле нет взрывных устройств или что под одеждой не спрятано оружие. Командир бригады, в которой служит Азария, сделал выговор командиру роты и двум командирам отделений за то, что они не обеспечили своевременный досмотр нейтрализованного террориста.

18 апреля 2016 года Эльору Азарии военной прокуратурой были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и в недопустимом поведении.

В тексте судебного вердикта отмечается, что суд принял решение отклонить все доводы защиты. "Намерение Эльора Азарии застрелить террориста и ничем не оправданные действия военнослужащего доказаны вне всякого сомнения", - говорится в решении суда. Судья Майя Элер подчеркнула: "Одной из главных составляющих судебного решения является фраза, сказанная Эльором Азарией: "Террорист заслуживает смерти".





