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В Израиле

Дело 1270: глава Верховного суда дала свидетельские показания в полиции

время публикации: 07:46 | последнее обновление: 08:40 блог версия для печати фото
Эстер Хайют
Нир Хефец и Биньямин Неатаниягу
Хила Герстель

Вечером во вторник, 20 февраля, глава Верховного суда Эстер Хайют дала свидетельские показания по делу 1270. В рамках этого дела расследуются подозрения в попытке незаконного вмешательства в процесс назначения юридического советника правительства.

Напомним, что полиция подозревает Нира Хефеца, бывшего советника премьер-министра Биньямина Нетаниягу в том, что он через своего знакомого – стратегического советника Эли Камира – обращался к судье Хиле Герстель с предложением поспособствовать в продвижении ее кандидатуры на пост юридического советника правительства в обмен на согласие закрыть дела против Сары Нетаниягу.

В заявлении, сформулированном и распространённом Эстер Хайют с ведома полиции после дачи свидетельских показаний, говорится о том, что Хила Герстель сообщила ей о поступавшем предложении лишь задним числом, после того, как на должность юридического советника правительства был назначен Авихай Мандельблит.

По словам Герстель, как их процитировала Хайют в своих свидетельских показаниях, некий приближенный премьер-министра (Нир Хефец) обратился к ней через их общего друга (Эли Камира) с вопросом, какова будет ее позиция по делам Сары Нетаниягу, подозревавшейся в злоупотреблениях в резиденции главы правительства. Герстель сообщила Хайют, что была потрясена этим обращением. По утверждению главы Верховного суда, Хила Герстель отказалась сообщить ей дополнительные детали, в частности имена обращавшихся к ней лиц. Этим Эстер Хайют объяснила следователям тот факт, что она, зная об этом инциденте, не сообщила о нем в полицию.

Дача свидетельских показаний главой Верховного суда является крайне редким случаем, и встреча Хайют со следователями состоялась после получения специального разрешения от юридического советника правительства.

Накануне окружной суд в Тель-Авиве удовлетворил апелляцию полиции, протестовавшей против решения мирового суда перевести Эли Камира под домашний арест. Срок его содержания под стражей продлен до 25 февраля. Суд отказался продлить срок содержания под стражей Нира Хефеца, и он останется под арестом до 22 февраля. Эта мера пресечения была назначена в рамках расследования дела 4000 ("дела Безек"), в рамках которого Хефец также является подозреваемым.

По сообщению службы новостей каналов "Решет" и Кешет", с Хефецом ведутся интенсивные переговоры по вопросу о получении им статуса государственного свидетеля по одному из дел, в которых он является подозреваемым. Отметим, что статус государственного свидетеля по одному делу может быть предоставлен в обмен на согласие подследственного дать показания по другому делу.

20 февраля премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, комментируя дело 1270: "Я никогда не обращался к Ниру Хефецу с подобным предложением, он никогда ничего не предлагал мне. И я не верю даже, что он это обсуждал с кем-нибудь".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 февраля 2018 г.
В рамках "Дела 4000" полиция намерена допросить председателя Верховного суда Эстер Хайют
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 февраля 2018 г.
СМИ: Хефец предлагал судье Герстель пост юрсоветника правительства в обмен на закрытие дела против Сары Нетаниягу







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