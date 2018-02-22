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17:14 Благодаря разведке Израиля был предотвращен теракт в самолете Etihad Airways
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В Израиле

Благодаря разведке Израиля был предотвращен теракт в самолете Etihad Airways

время публикации: 21 февраля 2018 г., 17:14 | последнее обновление: 21 февраля 2018 г., 18:12 блог версия для печати фото
Благодаря разведке Израиля был предотвращен теракт в австралийском самолете
Благодаря разведке Израиля был предотвращен теракт в самолете Etihad Airways
Благодаря разведке Израиля был предотвращен теракт в самолете Etihad Airways

В среду, 21 февраля, была разрешена к публикации информация о том, что благодаря радиоэлектронной разведке ЦАХАЛа (подразделение 8200) был предотвращен теракт в самолете компании Etihad Airways, вылетавшем из Сиднея в Абу-Даби. О предотвращении теракта и задержании террористов международные СМИ сообщали еще летом, однако до сегодняшнего дня не упоминалось о роли израильской разведки в раскрытии планов террористов.

Пресс-служба Армии обороны Израиля разрешила к публикации следующую информацию: "Подразделение 8200 предоставило уникальные разведданные, которые помогли предотвратить теракт на воздушном транспорте, который готовился боевиками "Исламского государства" в 2017 году в Австралии. Сотрудничество между израильскими разведками позволило передать информацию местным органам безопасности, что привело к аресту подозреваемых, когда подготовка к теракту находилась на решающей стадии. Это помогло спасти жизнь десяткам невинных людей и продемонстрировало, что подразделение 8200 играет важную роль в борьбе с "Исламским государством".

Террористы "Исламского государства" планировали взорвать самолет авиакомпании Etihad Airways, вылетавший из Сиднея 15 июля 2017 года.

Взрывное устройство, компоненты которого были переданы из Сирии в Турцию, а оттуда отправлены авиапочтой в Сидней, было замаскировано под мясорубку. Боевики также планировали отравить пассажиров ядовитым газом. По подозрению в подготовке теракта были арестованы четверо уроженцев Ливана.

Подразделение 8200 входит в Управление военной разведки Армии обороны Израиля. Главное направление его деятельности - сбор и декодирование радиоэлектронной информации.



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// NEWSru.co.il // В мире // 4 августа 2017 г.
Попытка теракта в Австралии: бомба для подрыва самолета была замаскирована под мясорубку
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