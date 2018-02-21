Выборы или борьба Нетаниягу за выживание. Политические сценарии

В среду, 21 февраля, депутат Кнессета Орен Хазан ("Ликуд") призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу временно сложить с себя обязанности премьер-министра в связи с расследованиями. В интервью радиостанции "Кан Бет" Хазан заявил: "Нетаниягу должен встретиться с юридическим советником правительства и принять соответствующее решение. "Ликуд" выберет из числа депутатов того, кто заменит премьер-министра".

Глава правительственной коалиции Давид Амсалем заявил в ответ, что не собирается комментировать заявление Хазана.

В политической системе царит напряженное ожидание в связи с рекомендациями полиции подать обвинения против Нетаниягу по делам 1000 и 2000, а также в связи с новыми расследованиями в отношении приближенных премьер-министра.

Политические источники в беседах с корреспондентом NEWSru.co.il не исключили возможности того, что премьер-министр спровоцирует коалиционный кризис, который может стать поводом к досрочным выборам. Одним из таких поводов является законопроект о призыве, который формулируют в эти дни представители ультраортодоксальных фракций. Ранее публиковалась информация о том, харедим намерены потребовать утверждения этого закона еще до голосования по проекту государственного бюджета во втором и третьем чтениях. Источники в партии "Яадут а-Тора" пояснили корреспонденту NEWSru.co.il, что в настоящий момент нет окончательного решения, настаивать ли на этом требовании. Лидеры фракции Яаков Лицман и Моше Гафни выступают против этой идеи, однако депутаты, а также влиятельные раввины, требуют добиваться скорейшего утверждения закона.

В Кнессете не исключают, что Нетаниягу воспользуется этим поводом для того, чтобы спровоцировать коалиционный кризис и объявить досрочные выборы. "Этим он также представит себя борцом с религиозным диктатом и попытается отобрать мандаты у "Еш Атид"", – сказал NEWSru.co.il депутат от одной из оппозиционных партий.

Еще одним поводом для возможного распада коалиции являются разногласия по вопросу о законе о национальном характере государства. 21 февраля было отменено заседание комиссии, вырабатывающей окончательную редакцию законопроекта. Как пояснили в комиссии, заседание отменено из-за разногласий между коалиционными фракциями. Ранее Нетаниягу неоднократно заявлял, что намерен утвердить этот законопроект, и сможет воспользоваться возникшим тупиком, чтобы объявить об очередном коалиционном кризисе.

21 февраля в аккаунте премьер-министра Биньямина Нетаниягу в социальной сети Facebook были опубликованы результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом "Геокартография". По данным этого опроса, если бы выборы в Кнессет 21-го созыва состоялись сегодня, то "Ликуд" набрал бы 34 мандата. "Еш Атид" набирает 20, "Байт Иегуди" – 14, "Сионистский лагерь" и Объединенный арабский список – по 12, "Яадут а-Тора" – 9, "Кулану" – 7, НДИ – 6, МЕРЕЦ – 6. ШАС, по результатам этого опроса, не проходит электоральный барьер. "Чем больше нас мучают, тем сильнее мы становимся – у "Ликуда" 34 мандата", – написал Нетаниягу. Отметим, что опросы института "Геокартография" традиционно дают оптимистичные для "Ликуда" прогнозы.

Помимо Нетаниягу досрочные выборы могут инициировать партнеры по коалиции. Наибольшая "опасность" для премьер-министра исходит от партий "Кулану" и "Байт Иегуди". Министр финансов Моше Кахлон воздерживается в настоящий момент от публичных заявлений по поводу будущего коалиции. Глава религиозных сионистов Нафтали Беннет, в свою очередь, выступая на заседании фракции 19 февраля, вновь заявил, что оказывает поддержку премьер-министру. "Надо дождаться решений юридического советника правительства, а пока продолжать работу", – сказал он. Министр обороны, лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман в последние дни также призывает коллег по коалиции продолжать работу и не предпринимать какие-либо шаги в связи с расследованиями против Нетаниягу.

В оппозиции требуют от Нетаниягу сложить с себя полномочия премьер-министра. "Эпоха Нетаниягу закончилась. Он будет издеваться над нами сколько сумеет, но это уже агония", – сказал корреспонденту NEWSru.co.il один из лидеров оппозиционных партий.

20 февраля глава "Сионистского лагеря" Ави Габай разослал письма депутатам Кнессета от своей фракции с рекомендацией начать подготовку к предстоящим досрочным выборам. "Дорогие депутаты Кнессета, события последних дней и последних часов дают понять: эра Нетаниягу закончилась, мы должны начать подготовку к досрочным выборам", – говорится в письме.

Вероятность досрочных выборов снижается в связи с тем, что в ноябре должны состояться муниципальные выборы, и проведение двух кампаний в сжатые сроки требует от партий больших финансовых и организационных усилий. В то же время не исключена возможность объединения муниципальных и парламентских выборов.





