Ганц, Лапид и Яалон идут на выборы единым списком

Рано утром в четверг, 21 февраля, лидеры партий "Хосэн ле-Исраэль", "Еш Атид" и ТЭЛЕМ объявили, что идут на выборы в Кнессет 21-го созыва единым списком.

Бени Ганц, Яир Лапид и Моше Яалон заявляют, что их блок одержит победу на предстоящих выборах и сформирует новую правящую коалицию, которая "обеспечит безопасность Израиля и объединит расколотое израильское общество".

В официальном заявлении сказано, что достигнуто соглашение о ротации на посту премьер-министра между Бени Ганцем и Яиром Лапидом. В соответствии с договоренностью между лидерами "Хосэн ле-Исраэль" и "Еш Атид", первым пост главы правительства будет занимать Ганц, вторым, через два с половиной года, станет Лапид.

Кроме того, сообщается, что генерал-лейтенант запаса Габи Ашкенази решил присоединиться к новой партии.

Таким образом, речь идет о политическом блоке, в руководство которого входят три бывших начальника генштаба ЦАХАЛа: Моше Яалон (2002-2005), Габи Ашкенази (2007-2011) и Бени Ганц (2011-2015).

В настоящий момент неизвестно, как будет выглядеть предвыборный список и как он будет называться. Эти вопросы должны быть решены не позднее 22:00, когда завершится подача предвыборных списков.

Пресс-служба партии "Ликуд" опубликовала заявление в связи с созданием оппозиционного блока: "Теперь совершенно очевидно, какой выбор стоит перед гражданами Израиля: или левое правительство Ганца-Лапида при поддержке арабских партий, или правое правительство во главе с Нетаниягу".

Бывший премьер-министр Эхуд Барак приветствовал создание нового блока: "Поздравляю Ганца и Лапида, которые смогли преодолеть препятствия, справиться с противоречиями и объединить силы, что дает надежду на смену власти. Гражданам предстоит выбрать между коррумпированным правительством, находящимся в плену у расистов и последователей Кахане и правительством, которое вновь сделает Израиль сильной страной, верной принципам Декларации независимости".

Из партии "Наш дом Израиль" передали: "С сегодняшнего дня у нас с одной стороны левая партия, полная генералов, партия "джобов" – без конкретной платформы, идеологии или заботы о простых гражданах, а с другой стороны правый блок, полный религиозных экстремистов. Только присутствие сильной партии "Наш дом Израиль" в правом правительстве позволит решить по настоящему важные вопросы взаимоотношений религии и государства, абсорбции репатриантов и предотвратит распространение и усиление религиозного диктата". Источник в НДИ заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что подход партии к вопросу о будущей коалиции не изменился. "Мы войдем только в правое правительство", – заявил наш собеседник.

Сразу после того, как стало известно о создании нового блока партий, глава "Эрец хадаша" Эльдад Янив объявил, что его движение не примет участия в выборах. "Появилась реальная возможность положить конец коррумпированной и подстрекательской власти Нетаниягу. Мы боролись против нее два года на улицах, пришло время вам побеждать на избирательных участках", – заявил Янив.

Отметим также, что накануне вечером от союза с Ганцем отказалась лидер партии "Гешер" Орли Леви-Абукасис, заявившая, что лидер "Хосэн ле-Исраэль" "не сдал экзамен на честность, ведет себя неадекватно".

В правящей партии "Ликуд" союз Ганца-Лапида-Яалона называют левоцентристским. Но в "Хосэн ле-Исраэль", "Еш Атид" и ТЭЛЕМ настаивают на том, что их блок скорее следует называть центристским или даже правоцентристским.

По опросам общественного мнения, проводившимся в последнее время, объединение Лапида и Ганца приводит к равенству с "Ликудом", однако не влияет существенно на соотношение сил между блоками.





