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В Израиле

Моше Кахлон утвердил постановления к Закону о борьбе с бойкотом

время публикации: 08:07 | последнее обновление: 08:07 блог версия для печати фото
Моше Кахлон
Моше Кахлон утвердил постановления к Закону о борьбе с бойкотом
Далия Ицик и Зеэв Элькин

Министр финансов Моше Кахлон подписал постановления к принятому в 2011 году Закону о борьбе с бойкотом, подготовленные рабочими группами министерств юстиции и финансов.

Закон, инициированный Зеэвом Элькиным и Далией Ицик, позволяет министру финансов лишать налоговых льгот и запрещать участвовать в государственных тендерах организациям, призывающим к бойкоту Израиля.

Кроме того, закон определяет публичный призыв бойкоту Израиля или находящихся под его контролем территорий гражданским правонарушением, оправдывающим выплату компенсации.

В 2015 году Высший суд справедливости отклонил все иски против закона (был отменен только один пункт, касающийся выплаты компенсации без необходимости в доказательстве ущерба), после чего еще три года заняла выработка постановлений и других подзаконных актов.

Для окончательного вступления закона в силу он должен быть подписан министром юстиции Айелет Шакед и одобрен на специальном заседании комиссии Кнессета по законодательству, которое, как сообщает "Исраэль а-Йом", должно состояться в ближайшие дни.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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Институт "Дахаф": 51% израильских евреев поддерживают закон о бойкотах
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 июля 2011 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 июля 2011 г.
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