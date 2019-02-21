Моше Кахлон утвердил постановления к Закону о борьбе с бойкотом

Министр финансов Моше Кахлон подписал постановления к принятому в 2011 году Закону о борьбе с бойкотом, подготовленные рабочими группами министерств юстиции и финансов.

Закон, инициированный Зеэвом Элькиным и Далией Ицик, позволяет министру финансов лишать налоговых льгот и запрещать участвовать в государственных тендерах организациям, призывающим к бойкоту Израиля.

Кроме того, закон определяет публичный призыв бойкоту Израиля или находящихся под его контролем территорий гражданским правонарушением, оправдывающим выплату компенсации.

В 2015 году Высший суд справедливости отклонил все иски против закона (был отменен только один пункт, касающийся выплаты компенсации без необходимости в доказательстве ущерба), после чего еще три года заняла выработка постановлений и других подзаконных актов.

Для окончательного вступления закона в силу он должен быть подписан министром юстиции Айелет Шакед и одобрен на специальном заседании комиссии Кнессета по законодательству, которое, как сообщает "Исраэль а-Йом", должно состояться в ближайшие дни.