Основатели партии "Кахоль Лаван" пообещали избирателям "исторические перемены"

В четверг, 21 февраля, в выставочном комплексе "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве состоялась презентация партии "Кахоль Лаван".

На мероприятии выступили все четыре основателя партии Бени Ганц, Яир Лапид, Моше Яалон, Габи Ашкенази.

Бени Ганц говорил о том, что Израиль переживает исторический момент, в который решается его дальнейшая судьба. "Мы любим Израиль, гордимся им, но мы также чувствуем, что в последнее десятилетие что-то пошло не так. Израиль сбился с пути. Нынешнее правительство сеет раздор между гражданами. Мы здесь сегодня, чтобы сказать: "Хватит!". В своей речи Бени Ганц отметил, что религиозная община является неотъемлемой частью страны.

Яир Лапид заявил, что новая партия создана для того, чтобы подарить надежду Израильтянам. "Биньямин Нетаниягу все время напоминал, что власть можно сменить только на избирательных участках. Мы здесь, чтобы сказать израильтянам: выбор за вами".

Яир Лапид обвинил Нетаниягу в том, что он "открыл двери Кнессета для каханистов". "Наш ответ партии одного человека - Нетаниягу - партия единства. Партия совместного труда. Партия солидарности. В этом зале сегодня есть все необходимое", - сказал он.

Лапид, который еще недавно говорил о том, что Бени Ганц не может быть главой правительства, заявил: "Я бы не стоял здесь сегодня перед вами, если бы не верил, что Бени Ганц может привести к победе. Он может руководить государством Израиль. Он станет прекрасным премьер-министром. Я верю в него".

Габи Ашкенази, в свою очередь, сказал, что он говорит от имени военнослужащих и их родителей, а также от имени жителей периферии.

Ключевыми словами на этом мероприятии были слова "переворот", "исторический момент", "новое правительство".

Перед публичным выступлением, члены партии "Кахоль Лаван" провели первое свое совместное заседание. Согласно информации Ynet, Бени Ганц заявил, что теперь их задача - добиться, чтобы президент Реувен Ривлин поручил им формировать коалицию. Габи Ашкенази, согласно цитате, приведенной этим источником, сказал: "Я догадываюсь, кого бы Ривлин хотел видеть после выборов".

Намек Ашкенази на то, что президент предпочтет Ганца, возмутил Реувена Ривлина, который заявил, что будет беспристрастным, как были беспристрастными его предшественники на этом посту.

Биньямин Нетаниягу большую часть своей речи, которую он произнес в "Кфар Маккабия", посвятил атаке на партию "Кахоль Лаван".

"Мы дважды были в ситуации, когда бывшие генералы, принадлежащие к левому лагерю, притворялись правыми, говорили о единстве, а потом направляли политику уступок. Это случилось при Рабине, это же случилось при Бараке", - сказал глава правительства. По словам премьер-министра, партия "Кахоль Лаван" опирается на блок арабских партий. "Они сформируют левое правительство, которое создаст Палестинское государство", - сказал премьер-министр.

Он перечислил достижения своего правительства в дипломатической, экономической и иных сферах, и посоветовал израильтянам не рисковать, предоставляя рычаги власти левой партии.

Нетаниягу заявил, что Ганц и Лапид поддерживали соглашение с Ираном, обвинил их в том, что они возражали против строительства разделительного забора на южной границе, сказал, что они поддерживают возможность одностороннего размежевания в Иудее и Самарии. Нетаниягу напомнил, что компания, которой владел Бени Ганц обанкротилась, а Яир Лапид признавался, что ничего не понимает в экономике. "Он действительно в ней ничего не понимает".

Нетаниягу заявил, что существует реальная опасность утраты власти правым лагерем. "В ближайшие месяцы пресса день и ночь будет промывать вам мозги. Они будут возвеличивать левую партию Ганца и Лапида и будут бесконечно дискредитировать нас", - сказал он и призвал всех голосовать за "Ликуд". "Только сильный "Ликуд" предотвратит создание левого правительства", - сказал премьер-министр.





