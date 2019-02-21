Партия генералов и Лапида названа "Кахоль Лаван"

Партия, созданная Бени Ганцем, Яиром Лапидом, Моше Яалоном и Габи Ашкенази, будет называться "Кахоль Лаван" ("Сине-белое"). Эту информацию подтвердили в окружении Ганца.

Предвыборный список новой партии "Кахоль Лаван"

В 20:00 лидеры "Кахоль Лаван" выступят с заявлением для прессы. Одним из обещаний будет не присоединяться к правительству Нетаниягу, если юридический советник правительства решит пригласить его на слушания перед предъявлением обвинения.

Соглашение между основателями новой партии было достигнуто примерно в 5 утра 21 февраля. Вскоре после этого было распространено сообщение о создании новой политической структуры. Бени Ганц, Яир Лапид и Моше Яалон заявили, что их блок одержит победу на предстоящих выборах и сформирует новую правящую коалицию, которая "обеспечит безопасность Израиля и объединит расколотое израильское общество".

Пресс-служба партии "Ликуд" опубликовала заявление в связи с созданием оппозиционного блока: "Теперь совершенно очевидно, какой выбор стоит перед гражданами Израиля: или левое правительство Ганца-Лапида при поддержке арабских партий, или правое правительство во главе с Нетаниягу".

Бывший премьер-министр Эхуд Барак приветствовал создание нового блока: "Поздравляю Ганца и Лапида, которые смогли преодолеть препятствия, справиться с противоречиями и объединить силы, что дает надежду на смену власти. Гражданам предстоит выбрать между коррумпированным правительством, находящимся в плену у расистов и последователей Кахане и правительством, которое вновь сделает Израиль сильной страной, верной принципам Декларации независимости".

Из партии "Наш дом Израиль" передали: "С сегодняшнего дня у нас с одной стороны левая партия, полная генералов, партия "джобов" – без конкретной платформы, идеологии или заботы о простых гражданах, а с другой стороны правый блок, полный религиозных экстремистов. Только присутствие сильной партии "Наш дом Израиль" в правом правительстве позволит решить по настоящему важные вопросы взаимоотношений религии и государства, абсорбции репатриантов и предотвратит распространение и усиление религиозного диктата". Источник в НДИ заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что подход партии к вопросу о будущей коалиции не изменился. "Мы войдем только в правое правительство", – заявил наш собеседник.

Ультраорьодксальные партии заявили, что не присоединятся к правительству, если его сформирует "Кахоль Лаван"

Сразу после того, как стало известно о создании нового блока партий, глава "Эрец хадаша" Эльдад Янив объявил, что его движение не примет участия в выборах. "Появилась реальная возможность положить конец коррумпированной и подстрекательской власти Нетаниягу. Мы боролись против нее два года на улицах, пришло время вам побеждать на избирательных участках", – заявил Янив.

Отметим также, что накануне вечером от союза с Ганцем отказалась лидер партии "Гешер" Орли Леви-Абукасис, заявившая, что лидер "Хосэн ле-Исраэль" "не сдал экзамен на честность, ведет себя неадекватно".

В правящей партии "Ликуд" союз Ганца-Лапида-Яалона называют левоцентристским. Но в "Хосэн ле-Исраэль", "Еш Атид" и ТЭЛЕМ настаивают на том, что их блок скорее следует называть центристским или даже правоцентристским.

По опросам общественного мнения, проводившимся в последнее время, объединение Лапида и Ганца приводит к равенству с "Ликудом", однако не влияет существенно на соотношение сил между блоками.

Таким образом, речь идет о политическом блоке, в руководство которого входят три бывших начальника генштаба ЦАХАЛа: Моше Яалон (2002-2005), Габи Ашкенази (2007-2011) и Бени Ганц (2011-2015).

Предвыборный список новой партии "Кахоль Лаван"

Новая партия "Кахоль Лаван", возглавляемая Бени Ганцем, Яиром Лапидом, Моше Яалоном и Габи Ашкенази, опубликовала свой предвыборный список.

В первой десятке: Бени Ганц, Яир Лапид, Моше Яалон, Габи Ашкенази, Ави Нисанкорен, Меир Коэн, Мики Хаймович, Офер Шелах, Йоаз Хендель, Орна Орна Барбивай.

Вторая десятка: Михаэль Битон, Хили Трупер, Яэль Герман, Цви Хаузер, Орит Фаркаш-А-Коэн, Карин Эльарар, Мейрав Коэн, Йоэль (Константин) Развозов, Асаф Замир, Изхар Шай.

Третья десятка: Элазар Штерн, Мики Леви, Омер Янкелевич, Пнина Тамно-Шата, Раджир Мрах, Рам Бен-Барак, Алон Шустер, Йоав Сегалович, Рам Шефа, Боаз Топоровски.

Четвертая десятка: Орли Фроман, Эйтан Гинзбург, Гади Ибаркан, Идан Рол, Йорай Лаав-Херциано, Моше Маталон, Эйнав Кабала, Ализа Лави, Ицхак Илан, Тэила Фридман.

Пятая десятка: Хила Шай-Вазан, Моше Кинли Тур-Паз, Рут Васерман-Ланда, Зоарит Сорек, Алон Таль, Михаль Котлер-Вонш, Анат Кнафо, Яир Фарджон, Деби Битон, Идит Векслер.

Замыкают опубликованный список Владимир Беляк и Керен Гонен.