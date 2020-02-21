Израильтяне, бывшие пассажиры Diamond Princess, прибыли в Израиль

В ночь на пятницу, 21 февраля, 11 израильских граждан, покинувших борт круизного лайнера Diamond Princess после месячного карантина в Йокогаме, прибыли в Израиль. Они сразу же были доставлены на микроавтобусе в специально в созданный для них комплекс на территории медицинского центра "Шиба" в Тель а-Шомере. Их ожидает двухнедельный карантин под наблюдением врачей. Только после этого им будет разрешено встретиться с близкими.

Возвращение пассажиров Diamond Princess в Израиль. Фоторепортаж

Ранее МИД Израиля подтвердил, что все израильские граждане покинули борт Diamond Princess.

Эта группа была доставлена специальным самолетом, арендованным в одной из стран Ближнего Востока для этих целей. В целях безопасности самолет после приземления остановился вдали от Первого и Третьего пассажирских терминалов аэропорта Бен-Гурион. К приему самолета и пассажиров было допущено ограниченное число работников аэропорта. На всех, кто контактировал с пассажирами и их вещами, были средства защиты, рекомендованные минздравом и службой "Маген Давид Адом". После выхода из самолета вернувшиеся граждане были погружены в микроавтобус службы скорой помощи "Маген Давид Адом" и доставлены в "Шибу". Багаж был погружен на грузовик минздрава для дальнейшей проверки и обработки, если таковая потребуется. После того, как самолет был обработан, заправлен и были пополнены запасы еды и воды на борту, он вылетел в "аэропорт своей прописки".

Процесс эвакуации пассажиров Diamond Princess, у которых тест на коронавирус Covid-2019 показал отрицательный результат, начался 19 февраля и завершается в пятницу.

Несколько дней назад консул Израиля в Японии Ревиталь Бен-Наим и профессор Ран Нирпаз, специалист по инфекционным заболеваниям из иерусалимской больницы "Адаса Эйн-Керем", посетили в больницах троих израильтян, заразившихся коронавирусом COVID-19, которые были эвакуированы с борта Diamond Princess. По оценке медиков, состояние этих израильских граждан удовлетворительное.

На борту Diamond Princess находились около 3 тысяч человек, более 620 пассажиров были заражены коронавирусом COVID-19. Среди пассажиров этого лайнера были граждане Японии, США, Канады, Великобритании, Израиля, России и других стран.

Судя по публиковавшимся данным, заражение пассажиров Diamond Princess произошло после того, как 20 января на борт судна поднялся 80-летний пассажир, он сошел на берег в Гонконге 25 января, потом обратился в больницу, где ему диагностировали коронавирус COVID-19. Впоследствии данный диагноз был подтвержден у сотен пассажиров.

Распространение коронавируса Covid-19. По состоянию на 21 февраля 2020 года

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР уведомил, что, по состоянию на 21 февраля, 2236 человек в этой стране умерли от коронавируса Covid-19. За одни сутки умерли 118 заболевших. Общее число заболевших только в одном Китае: 75465 человек.

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что умерли 2247 человек, более 76 тысяч заражены в КНР и других странах мира.

В основном жертвами коронавируса стали люди, находившиеся на материковой части территории КНР, прежде всего в провинции Хубэй. Также единичные случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Гонконге, в Тайване, на Филиппинах, в Японии, во Франции, в Южной Корее, в Иране.





