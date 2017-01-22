Нетаниягу попросил не спешить с аннексией Маале-Адумим

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обратился к представителям партии "Байт Иегуди" с просьбой отложить обсуждение в правительстве инициативы по аннексии территории города Маале-Адумим под Иерусалимом.

Нетаниягу попросил отложить обсуждение инициативы до проведения совещания узкого кабинета по вопросам политики и безопасности по этому вопросу.

"Байт Иегуди" предлагает воспользоваться приходом в Белый дом Дональда Трампа, ранее благосклонно отзывавшегося об израильской поселенческой деятельности.

Источники в Иерусалиме сообщили, что правительство не хотело бы ставить в неудобное положение новую администрацию Белого дома неожиданными односторонними действиями.