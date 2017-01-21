В Вади-Ара прошла демонстрация протеста против сноса домов

В Араре в Вади-Ара 21 января проходит очередная демонстрация протеста против разрушения незаконных построек в арабском и бедуинском секторе. В акции участвуют несколько тысяч человек.

Демонстранты резко осуждают политику правительства по сносу незаконных построек. Они также требуют отставки министра внутренней безопасности Гилада Эрдана.

Некоторые активисты принесли на демонстрацию палестинские флаги.

Во время демонстрации участники блокировали дорогу №65, и полицейские были вынуждены рассеять их, применив шоковые гранаты.

Информация о пострадавших и о задержанных не поступала.