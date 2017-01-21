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В Израиле

Женщина и трое ее детей погибли в результате пожара под Иерусалимом

время публикации: 08:08 | последнее обновление: 12:00 блог версия для печати фото
Женщина и трое ее детей погибли в результате пожара под Иерусалимом

Женщина и трое ее детей погибли в результате пожара в доме в деревне Айн-Накуба под Иерусалимом в ночь на 21 января. По предварительным данным, возгорание произошло из-за обогревателя.

Прибывшие на место происшествия медики попытались реанимировать пострадавших, но тщетно. Погибли 36-летняя женщина, ее дочь и два сына, которым было 8, 6 и 4 года соответственно. Согласно предварительным данным, смерть наступила в результате отравления продуктами горения.

Утром в субботу были опубликованы имена погибших: Ханади Джабер и ее дети, Тала, Шихаб и Абд ар-Рахман. Ханади Джабер была матерью-одиночкой. Двое других ее детей в эту ночь были у родственников.

Первоначально пожарные подозревали, что имел место поджог, но затем пришли к выводу, что пожар в квартире начался из-за воспламенения обогревательного прибора. Пожарные считают, что ночью одеяло оказалось на работающем обогревателе и загорелось. Дополнительные подробности об обстоятельствах пожара не публикуются.

Помимо этого, ночью в доме на улице Франкфуртер в иерусалимском районе Рамот взорвался газовый баллон, в результате чего загорелись две соседние квартиры. В результате пострадали шесть человек, двое из них - муж и жена - получили тяжелые ранения. Среди пострадавших есть дети.

Пострадавшие в результате этого пожара госпитализированы в больнице "Шаарей Цедек".



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