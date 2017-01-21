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В Израиле

Генерал Айзенкот выписан из больницы

время публикации: 21:17 | последнее обновление: 21:17 блог версия для печати фото
Генерал Айзенкот выписан из больницы

Как стало известно вечером 21 января, генерал-лейтенант Гади Айзенкот был выписан из больницы "Бейлинсон" после операции по удалению злокачественной опухоли предстательной железы, сообщила радиостанция "Решет Бет".

Представители больницы сообщили, что Гади Айзенкот хорошо перенес операцию и быстро пошел на поправку, и теперь в течение двух недель будет отдыхать дома.

Айзенкот перенес операцию 19 января. Напомним, что до 5 февраля обязанности начальника генерального штаба Армии обороны Израиля выполняет генерал-майор Яир Голан.

18 января министр обороны Авигдор Либерман сообщил о своем решении еще на год продлить каденцию Гади Айзенкота на посту начальника генштаба ЦАХАЛа.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 января 2017 г.
Начальник Генштаба перенес операцию по удалению злокачественной опухоли







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