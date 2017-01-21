Генерал Айзенкот выписан из больницы

Как стало известно вечером 21 января, генерал-лейтенант Гади Айзенкот был выписан из больницы "Бейлинсон" после операции по удалению злокачественной опухоли предстательной железы, сообщила радиостанция "Решет Бет".

Представители больницы сообщили, что Гади Айзенкот хорошо перенес операцию и быстро пошел на поправку, и теперь в течение двух недель будет отдыхать дома.

Айзенкот перенес операцию 19 января. Напомним, что до 5 февраля обязанности начальника генерального штаба Армии обороны Израиля выполняет генерал-майор Яир Голан.

18 января министр обороны Авигдор Либерман сообщил о своем решении еще на год продлить каденцию Гади Айзенкота на посту начальника генштаба ЦАХАЛа.