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В Израиле

Контрабандисты пытались провезти в чулках 38 щеглов

время публикации: 15:00 | последнее обновление: 15:00 блог версия для печати фото
Щеглы, конфискованные у браконьеров

Пограничники на КПП "Алленби" задержали двух жителей Палестинской автономии по подозрению в попытке контрабанды певчих птиц, сообщила 21 января радиостанция "Решет Бет".

Два человека, мужчина и женщина, вызвали подозрение у пограничников, которые решили провести более тщательный досмотр.

Они обнаружили, что палестинцы под штанами надели специальные чулки, в которых прятали живых щеглов. Контрабандисты пытались провезти 38 птиц.

Пограничники выпустили птиц на волю. Контрабандистов передали для допроса инспекторам министерства сельского хозяйства.

Напомним, 22 января Пограничная полиция задержала в районе Бейт-Узиэля двух палестинских браконьеров, поймавших двух щеглов. Эти птицы пользуются большой популярностью в Палестинской автономии.

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