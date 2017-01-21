Контрабандисты пытались провезти в чулках 38 щеглов

Пограничники на КПП "Алленби" задержали двух жителей Палестинской автономии по подозрению в попытке контрабанды певчих птиц, сообщила 21 января радиостанция "Решет Бет".

Два человека, мужчина и женщина, вызвали подозрение у пограничников, которые решили провести более тщательный досмотр.

Они обнаружили, что палестинцы под штанами надели специальные чулки, в которых прятали живых щеглов. Контрабандисты пытались провезти 38 птиц.

Пограничники выпустили птиц на волю. Контрабандистов передали для допроса инспекторам министерства сельского хозяйства.

Напомним, 22 января Пограничная полиция задержала в районе Бейт-Узиэля двух палестинских браконьеров, поймавших двух щеглов. Эти птицы пользуются большой популярностью в Палестинской автономии.