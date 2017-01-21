Прогноз погоды на 21 января: небольшое понижение температуры, слабые дожди на севере и в центре

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 21 января, будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха немного ниже, чем вчера. Возможен слабый дождь на севере и в центре.

В Иерусалиме – 6-12 градусов, в Тель-Авиве – 10-17, в Хайфе – 11-15, в Эйлате – 11-20. В Беэр-Шеве – 8-17, в Мицпе-Рамоне – 6-12, на побережье Мертвого моря – 13-20, в Ашкелоне – 11-17, в Ариэле – 8-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-17, на Голанских высотах – 7-13.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 40 км/ч).

В воскресенье – без изменений. В понедельник ожидается повышение температуры и понижение влажности, сильный восточный ветер в горах на севере. Во вторник температура повысится до уровня выше среднесезонной, сильный восточный ветер в горах.