Президент Израиля пригласил Трампа в Иерусалим

Президент Израиля Реувен Ривлин на исходе субботы опубликовал заявление и поздравил Дональда Трампа с официальным вступлением в должность президента США.

В поздравлении Ривлин назвал Трампа давним другом Израиля, который возглавил свободный мир и страну, являющуюся самым близким и самым важным союзником еврейского государства.

Ривлин пожелал Трампу успеха и пригласил посетить Израиль и Иерусалим.

Напомним, что новый президент США перед выборами обещал перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.