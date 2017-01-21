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Президент Израиля пригласил Трампа в Иерусалим

время публикации: 19:36 | последнее обновление: 19:36 блог версия для печати фото
Президент Израиля пригласил Трампа в Иерусалим

Президент Израиля Реувен Ривлин на исходе субботы опубликовал заявление и поздравил Дональда Трампа с официальным вступлением в должность президента США.

В поздравлении Ривлин назвал Трампа давним другом Израиля, который возглавил свободный мир и страну, являющуюся самым близким и самым важным союзником еврейского государства.

Ривлин пожелал Трампу успеха и пригласил посетить Израиль и Иерусалим.

Напомним, что новый президент США перед выборами обещал перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

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