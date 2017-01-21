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В Израиле

Стрельба в Тель-Авиве, два человека убиты

время публикации: 19:13 | последнее обновление: 20:27 блог версия для печати фото
На месте преступления. Тель-Авив, 21 января 2017 года
На месте преступления. Тель-Авив, 21 января 2017 года
На месте преступления. Тель-Авив, 21 января 2017 года
ВСЕ ФОТО

В результате стрельбы на улице Тоцерет а-Арец в Тель-Авиве не менее двух человек получили тяжелые ранения. По словам медиков, один из раненых - в критическом состоянии.

Преступление произошло на подземной автомобильной стоянке рядом с высотными зданиями Мигдалей Тель-Авив. Позднее стало известно, что оба раненых скончались.

По предварительной версии, имело место заказное убийство, совершенное в рамках сведения счетов в уголовном мире. Согласно имеющейся информации, убийца поджидал жертв на лестничной клетке, и, когда они приехали на стоянку в автомобиле, приблизился и выстрелил обоим в головы. Преступник скрылся с места происшествия.

По неподтвержденным пока сведениям, в результате происшествия был ранен еще один человек.

На место преступления прибыли многочисленные наряды полиции. Радиостанция "Решет Бет" передала, что оба убитых в прошлом привлекались к уголовной ответственности.

Оба человека, ставшие жертвами убийства, приехали на встречу двух семей, проживающих в Яффо. Один из них - 33-летний житель города, которого в прошлом задерживала полиция по подозрению в совершении тяжких преступлений. Второй, по-видимому, его телохранитель.

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