Либерман: "Мы будем воевать за статус-кво"

Утром в воскресенье, 21 января, министр обороны, лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман в интервью государственной радиостанции "Кан Бет" выступил с комментарием по поводу своего конфликта с представителями ультрарелигиозных партий.

"В последние полгода мы наблюдаем постоянные попытки сломать статус-кво. В один день без всякого предварительного предупреждения пытаются изменить компромисс вокруг Стены плача. Потом начались игры вокруг работ на железной дороге по шаббатам, потом вокруг магазинов. Мы видим почти истеричные попытки сломать статус-кво, аннулировать все соглашения, на которых держалось израильское общество. Это не мой личный спор с Дери или с кем-то другим. Мы правая партия и будем беречь правое правительство. Мы не собираемся выходить из коалиции. Пусть тот, кто хочет, выходит. Но мы будем отстаивать нашу светскую повестку дня, будем воевать за статус-кво и за свободу трудовой деятельности", – заявил Либерман.

Напомним, что в минувшую субботу Авигдор Либерман приехал в Ашдод, где в последние несколько недель проходят массовые акции протеста против решения мэрии штрафовать коммерческие предприятия, работающие по шаббатам. Либерман, вместе с министром алии и интеграции Софой Ландвер и другими представителями НДИ, провел встречу около торгового центра "Биг". Тогда он заявил: "Ошибаются те, кто считает, что закон о порядке работы магазинов по шаббатам, ничего не меняет. Этот закон буквально расколол Ашдод на два лагеря".

Либерман также сообщил, что дал указание запретить главному сефардскому раввину Ицхаку Йосефу, раввину Цфата Шмуэлю Элиягу и раввину Шломо Авинеру принимать участие в каких-либо мероприятиях Армии обороны Израиля из-за их высказываний против призыва женщин в ЦАХАЛ.

В ответ раввин Шмуэль Элиягу заявил: "Либерман подстрекает и сознательно лжет. ЦАХАЛ – это не частная компания, принадлежащая Авигдору Либерману. Если Либерман не отменит свое распоряжение и не извинится, ему придется отвечать за распространяемую им ложь в судебных инстанциях".

Глава фракции ШАС Йоав Бен Цур также призвал Либермана отказаться от своего решения и извиниться. "Призывы к бойкотам раскалывают народ и являются опасными для израильского общества", – заявил он.

Лидер ШАС Арье Дери в беседах с приближенными на исходе шаббата сказал: "Мои отношения с Авигдором Либерманом кончены... Либерман грубо растаптывает шаббат и переходит все границы. Даже Лапид-отец, один из величайших врагов религии, не позволял себе такого. Есть вещи, которые побеждают даже личную дружбу".

Утром 21 января фракция "Яадут а-Тора" опубликовала резкий комментарий по поводу визита главы НДИ Авигдора Либермана в субботу в Ашдод: "Высокопоставленный министр и глава одной из ведущих коалиционных фракций провел демонстративный и агрессивный спектакль в разгар шаббата в сопровождении других представителей правительства, используя при этом официальный транспорт, помощников и привел к ужесточению противостояния в обществе и повышению уровня агрессии по отношению к шаббату и различным слоям населения. Речь идет о беспрецедентном и возмутительном действе, которое было хорошо спланировано, о котором заранее были оповещены СМИ, и которое преследовало четкую и ясную цель подстрекать против религиозного и ультрарелигиозного населения, лгать и клеветать а также восстанавливать людей против святости шаббата. Фракция "Яадут а-Тора" требует от премьер-министра немедленно призвать к порядку министра обороны и потребовать от него прекращения шагов, способных углубить раскол в обществе и оскорбляющих святость шаббата".





