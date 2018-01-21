Вице-президент США Майкл Пенс прибыл в Израиль

В воскресенье, 21 января, после визита в Иорданию и встречи с королем Абдаллой в Израиль с официальным двухдневным визитом прибыл вице-президент США Майкл Пенс. За несколько минут до приземления его самолета в аэропорту Бен-Гурион агентство Reuters процитировало Майкла Пенса, который по итогам визита в Амман заявил, что вместе с королем Иордании они выяснили, что их позиции по статусу Иерусалима не совпадают.

Из аэропорта Майкл Пенс отправился в гостиницу "А-Мелех Давид" в Иерусалиме. По пути движения кортежа полиция перекрывает для движения шоссе №1 в западном правлении от перекрестка Ганот до развязки Сахаров. Также будет перекрыт съезд на 1-е шоссе с 6-го шоссе в районе развязки Бен Шемен.

По информации JPost, администрация "А-Мелех Давид" не на время визита Пенса не стала закрывать свои двери для других постояльцев, как это было во время визита Дональда Трампа. 40 номеров выделены для обычных гостей и три последних этажа - Майклу Пенсу и членам сопровождающей его делегации. Кроме того, около 200 человек, сопровождающих вице-президента, размещены в отелях "Вальдорф Астория", "Давид Цитадель" и "Мамила".

Утром 22 января Пенс встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. В 14:00 состоится специальное заседание Кнессета с участием Майкла Пенса. Депутаты от Объединенной арабской партии заявили, что намерены бойкотировать это заседание в знак протеста против политики администрации Трампа в отношении ПНА и в вопросе Иерусалима.

Вечером 22 января состоится официальный ужин в резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Утром 23 января Майкл Пенс встретится с президентом государства Реувеном Ривлиным, а затем посетит мемориальный комплекс "Яд ва-Шем". В 16:30 самолет Майкла Пенса вылетит из аэропорта Бен Гурион.

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отказался встречаться с представителем Белого дома.

Для жителей столицы визит Майкла Пенса связан с некоторыми неудобствами. 21 января с 13:00 в столице закрыто движение по улице Давид а-Мелех в Иерусалиме в обоих направлениях. Движение по этому шоссе возобновится 23 января после завершения визита вице-президента США.

22 января на протяжении всего дня будут закрыты для движения следующие магистрали в Иерусалиме: Плумер, Жаботински, А-Наси, А-Ари, Аза, Найот, Герцог, Шнеор Залман, Бурла, Сдерот а-Музеоним, Цомет а Минхала, Вэйз, Цомет а-Шаон-А-Кнессет, Бальфур.

23 января с утра и до завершения визита Майкла Пенса будут закрыты для движения следующие улицы: Плумер, Жаботински, А-Наси, А-Ари, Аза, Найот, Герцог, Шнеор Залман, Безек, Шмуэль Байет, Герцль, Цир а-Зикарон, Давид Ремез, А-Кальбия, Маале а-Шалом, Шаар а-Ашпот, Дерех а-Офель, Дерех Хеврон, А-Заз, Бен Цви, Шазар, Вайцман, Бен Гурион, Гинот Сахаров.

23 января перед завершением визита будет блокировано движение по шоссе №1 на участке от развязки Сахарова до развязки Ганот, а также съезд на шоссе №1 с шоссе №6. Движение будет осуществляться по шоссе №443.

На время визита вице-президента США силы полиции приведены в состояние повышенной готовности. В рамках операции "Синий щит-2" тысячи сотрудников правоохранительных органов, бойцов МАГАВ и добровольцев участвуют в поддержании общественного порядка в районе аэропорта, Иерусалиме и его пригородах, а также на центральных трассах.





