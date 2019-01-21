Проверки в аэропортах Израиля: причина очередей, данные по туристам из бывшего СССР

Редакция NEWSru.co.il регулярно получает от читателей жалобы на работу пограничной службы израильских аэропортов. Мы неоднократно описывали истории туристов, депортированных по подозрению в попытке нелегально осесть в Израиле. Речь идет, в основном, о гражданах стран бывшего СССР, с которыми у Израиля есть договор о безвизовом режиме. Большинство депортированных рассказывают о длительном ожидании в аэропорту, об унизительных допросах, грубом отношении, отсутствии информации и отказе назвать причину депортации.

Корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова получила возможность понаблюдать за работой сотрудников пограничной службы аэропорта имени Давида Бен-Гуриона и побеседовала с начальником службы Управления регистрации и населения аэропорта Амноном Шмуэли. К сожалению, нашему корреспонденту пока не удалось побывать в центре содержания для подлежащих депортации, однако мы надеемся добиться разрешения на такой визит в будущем.

По словам Амнона Шмуэли, многие из тех, кто приезжает в Израиль с целью нелегально остаться в стране, пытаются проникнуть на территорию Израиля, еще не доходя до паспортного контроля. В этом нарушителям помогают сообщники среди сотрудников аэропорта. Нашу редакцию настоятельно попросили не описывать способы достижения этой цели.

Первая проверка приехавшего в Израиль туриста проходит на паспортном контроле. Напомним, что обладатели израильского паспорта (как биометрического, так и обычного) могут обойти очередь и пройти через автоматизированный коридор пропуска. Далее речь пойдет только об обладателях паспортов других государств. Мы также не описываем в данном материале процедуру проезда в страну людей, приехавших в Израиль на лечение.

Если у пограничника возникают сомнения по поводу цели прибытия туриста в Израиль, он забирает у прибывшего иностранный паспорт и предлагает визитеру пройти в помещение для дополнительной проверки. Согласно инструкции, чтобы не создавать очередь, пограничник не должен заниматься проверкой сам. Подозрения могут возникнуть у пограничника по ряду признаков, которые оговорены в инструкции и которые наша редакция не имеет права перечислять.

Для людей, ожидающих проверки и окончательного решения пограничной службы, в зале для паспортного контроля отведено специальное небольшое помещение, состоящее из приемной, где стоят кресла и находится кулер с водой и автоматы с прохладительными напитками, и из двух комнат для допросов. Помещение не отделено от остального зала дверью. Основная причина многочасового ожидания, которое грозит гостям Израиля, вызвавшим подозрения пограничников, состоит в том, что пропускная способность на этапе более тщательной проверки довольно низкая – в "часы пик" люди зачастую проводят в ожидании вызова на допрос до 5-6 часов.

Данную проблему почти удалось решить депутату Кнессета Константину Развозову ("Еш Атид"), который уже много лет занимается проблемами пропуска в Израиль русскоязычных туристов. Как подтвердил нашей редакции Амнон Шмуэли, Развозов добился в Управлении регистрации населения и иммиграции согласия на добавление еще пяти комнат для допросов (по словам нашего собеседника, проблема была именно с помещениями, а не с кадрами). Несмотря на достигнутую договоренность, комнаты до сих пор не добавлены, поскольку за это отвечает другая инстанция – Управление аэропортов Израиля, в частности генеральный директор Управления Яаков Ганот, который еще не приступил к реализации данного проекта. Пресс-служба Управления аэропортов не ответила на запрос редакции NEWSru.co.il.

Отметим, что в зале для прохождения паспортного контроля нет буфета или автоматов с сэндвичами, однако в канцелярии пограничной службы, которая находится в том же помещении, есть сэндвичи, предназначенные для туристов, ожидающих очереди на допрос.

Допрос проводит прошедший специальную подготовку сотрудник пограничной службы. Если турист говорит, что знает английский, допрос проводится на английском языке. Если же допрашиваемый английского не знает, сотрудник обязан пригласить на допрос переводчика. По словам Шмуэли, 25% сотрудников пограничной службы аэропорта Бен-Гурион говорят по-русски. Есть сотрудники, владеющие украинским и грузинским языками.

В ходе допроса сотрудник погранслужбы может попросить у туриста его сотовый телефон, чтобы проверить историю звонков и переписку. Разумеется, допрашиваемый не обязан предоставлять свой телефонный аппарат пограничнику, однако следует отметить, что такой отказ, по словам сотрудников погранслужбы, вероятнее всего, повлечет за собой решение о депортации.

Если в ходе беседы пограничник не был удовлетворен ответами приезжего, он имеет право отказать собеседнику во въезде в Израиль. Данное решение можно опротестовать с помощью адвоката, однако в обязанности сотрудников погранслужбы аэропорта, по словам Шмуэли, не входит ставить об этом в известность допрашиваемых. Если подлежащий депортации свяжется с адвокатом, депортация будет отсрочена до решения суда. При этом лицо, подлежащее депортации, отправится в центр временного содержания на территории аэропорта.

Также есть возможность избежать депортации, если проживающие в Израиле родственники или друзья подлежащего депортации предложат внести денежный залог как гарантию того, что приезжий выедет из страны в обусловленные сроки. Просьбу о внесении залога может удовлетворить только лично начальник Управления по вопросам регистрации населения и иммиграции аэропорта Амнон Шмуэли.

Отметим, что встречающие могут выяснить судьбу людей, задержанных на границе, подойдя к стойке пограничного контроля в аэропорту. Расположение стойки укажут в справочной службе.

Если решение о депортации не опротестовано, лиц, не пропущенных в Израиль, просят перейти из комнаты для допросов в другое помещение, также расположенное в зале для паспортного контроля. В этом помещении двери тоже не запираются. Далее есть два варианта развития событий. Первый вариант, наиболее предпочтительный для пограничной службы, – это отправка подлежащего депортации рейсом той же авиакомпании, которой он прилетел в Израиль. Напомним, что авиакомпании обязуются брать издержки по депортации на себя, если депортация происходит рейсом той же авиакомпании.

Если депортированного отправляют обратно в тот же день (с 01:00 до 06:00 ежедневно из Бен-Гуриона нет вылетов), его сопровождают в зал ожидания вылетов (Duty Free), где есть специальная стойка, к которой пассажир должен подойти перед вылетом. Ручная кладь подлежащего депортации проверяется в зале для транзитных пассажиров. Багаж просвечивается и погружается в самолет отдельно. Свой паспорт такой пассажир получает уже после посадки в самолет.

Если в тот же день пассажира депортировать невозможно, его отвозят в центр для содержания подлежащих депортации, где на время пребывания конфискуют личные вещи, в том числе мобильные телефоны и планшеты.

В беседе с корреспондентом NEWSru.co.il Амнон Шмуэли подчеркнул, что пограничная служба прилагает все усилия, чтобы сократить время пребывания депортируемых в центре временного содержания. В том числе, по словам Шмуэли, если речь идет об авиакомпании, которая летает в Израиль всего несколько раз в неделю, депортированным предлагают оплатить билеты на рейс другой авиакомпании. В таких случаях речь может идти о перелете в Москву, а не в тот город, из которого изначально прилетел депортируемый. При этом, по словам Шмуэли, депортируемым объясняют, что они имеют право дождаться нужного им рейса в центре содержания.

Шмуэли утверждает, несмотря на полученные нами многочисленные жалобы на этот счет, что в каждом документе о депортации, который подписывают депортируемые, указана причина отказа во въезде в страну. Наш корреспондент, побывав в зале ожидания для депортируемых аэропорта Бен-Гурион, убедился в том, что депортируемые получают такие справки на русском языке. Однако, по данным нашей редакции, в аэропорту "Увда" (Эйлат) справки на русском языке выдаются не всегда.

По словам начальника Управления по вопросам регистрации населения и иммиграции аэропорта Бен-Гурион, чаще всего причиной отказа являются опасения по поводу того, что человек, приехавший в Израиль туристом, попытается каким-то образом остаться в стране – на временные нелегальные заработки или с целью постоянного проживания.

Проблема с нелегалами из стран бывшего СССР стала особо острой после введения безвизового режима. В настоящее время действуют договоры Израиля о безвизовом режиме со следующими странами бывшего СССР: Россия, Украина, Беларусь и Грузия. С Молдовой и Казахстаном такой режим установлен только для обладателей биометрических паспортов. Граждане Латвии, Литвы и Эстонии имеют право безвизового въезда в Израиль как граждане стран Европейского Союза. При этом Израиль продолжает переговоры о введении безвизового режима с другими странами бывшего Советского Союза.

По словам Шмуэли, первой "проблемной" страной в плане нелегальной иммиграции стала Грузия, в связи с экономическим положением в этом государстве. За ней последовала Украина, где экономическая ситуация резко ухудшилась в 2014-2015 годах. Россиян среди пытающихся незаконно найти работу в Израиле стало заметно больше в последние годы, когда стали заметными последствия международных экономических санкций.

Амнон Шмуэли признал в беседе с нашим корреспондентом, что, разумеется, нет стопроцентной гарантии того, что пограничники не ошибаются, депортируя туристов. Как зачастую ошибаются, впуская в Израиль потенциальных нелегалов. При этом он настаивает на том, что СМИ зачастую предвзято пишут о проблемах, возникающих при прохождении иностранцами пограничного контроля в израильских аэропортах.

Депутат Развозов подчеркивает: пограничники в аэропорту не только охраняют границу Израиля, но и являются первыми израильтянами, которых видят прилетающие в страну туристы. Развозов и другие депутаты Кнессета (как и наша редакция) очень часто получают жалобы не только на депортацию, но и на грубое обращение со стороны сотрудников погранслужбы. По мнению Развозова, министерству туризма следует выделить из бюджета на поощрение туризма средства на улучшение условий труда и обучение пограничников.

Министерство туризма Израиля не ответило на запрос нашей редакции о том, контролируется ли со стороны их ведомства работа пограничных служб и какие действия предпринимаются для того, чтобы бороться с ухудшением имиджа Израиля в глазах туристов из стран бывшего СССР.

Статистические данные по туристам и депортированным из стран бывшего СССР

Амнон Шмуэли предоставил редакции NEWSru.co.il данные по странам бывшего СССР за 2018 год.

Всего из России приехали в 2018 году в Израиль 326.000 туристов. 4.348 человек были сразу депортированы. 2.000 россиян остались в Израиле нелегально. 2.772 попросили политическое убежище. 539 человек удалось задержать и депортировать. 904 россиянина нашли в Израиле спутника жизни и потребовали остаться в стране на этом основании. То есть, предположительно, около 3% россиян вводят в заблуждение пограничников, заявляя туризм как цель своего визита в Израиль.

Украина. 158.000 туристов. 7.730 депортированы на границе. 3.647 остались нелегально. 1.765 попросили политическое убежище. 4.725 задержаны и депортированы. 1.569 женились или вышли замуж за израильтян. Исходя из этих данных, около 9% украинских граждан вводят в заблуждение пограничников, заявляя туризм как цель своего визита в Израиль.

Грузия. 9.700 туристов. 300 депортированы на границе. 780 остались нелегально. 400 попросили политическое убежище. 1.263 были пойманы и выдворены из страны. 155 нашли супругов. Таким образом, примерно 17% грузинских граждан вводят в заблуждение израильских пограничников.

Молдова. 9.151 турист. 1.423 депортированы на границе. 299 остались нелегально. 436 попросили политическое убежище. 288 были пойманы и депортированы. 277 нашли партнеров. Предположительно, почти 27% молдавских граждан вводят в заблуждение израильских пограничников.

Беларусь. 35.000 туристов. 548 были депортированы на границе. 234 остались нелегально. 376 попросили политического убежище (в 4 раза больше чем в предыдущем году). 86 были депортированы. По "быстрым бракам" данных нет. Предположительно, около 3% белорусов вводят в заблуждение пограничников, заявляя туризм как цель своего визита в Израиль.

Эти цифры, по мнению Управления по вопросам регистрации населения и иммиграции, объясняют строгие проверки на границе в отношении выходцев из вышеуказанных стран.

Редакция NEWSru.co.il просит израильских читателей присылать нам информацию о депортации ваших родственников или друзей из аэропортов Израиля. В письмах рекомендуем указывать страну, из которой прибыл ваш близкий, дату прибытия и рейс, заявленную причину депортации. Можно также указать цель визита и предполагаемое время пребывания в Израиле. Эта информация нужна для подготовки новой публикации по теме. В публикации без особого согласования не будут указаны личные данные депортированных. Редакция будет признательна за краткость изложения.

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