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21 января 2019 г.
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В Израиле

Петр Порошенко: "Мы учимся у Израиля защищаться"

время публикации: 19:57 | последнее обновление: 20:20 блог версия для печати фото
Глава правительства Биньямин Нетаниягу в своей иерусалимской резиденции встречается с президентом Украины Петром Порошенко
Мемориальный комплекс "Яд ва-Шем"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу в своей иерусалимской резиденции встречается с президентом Украины Петром Порошенко. Перед началом деловой части лидеры двух государств вышли к журналистам.

"Я ценю ваши усилия по искоренению антисемитизма на Украине. Репатриировавшиеся из Украины евреи стали неотъемлемой частью нашего общества", - сказал Биньямин Нетаниягу, приветствуя гостя. Нетаниягу также коснулся ситуации на северной границе и попыток Ирана обосноваться в Сирии. "Мы продолжим делать все необходимое для того, чтобы защитить себя", - сказал он. Отвечая на приветствие, Петр Порошенко заявил: "Мы учимся у Израиля защищаться".

Петр Порошенко прибыл в Израиль с официальным визитом, основная цель которого подписание соглашения о свободной торговле между странами.

Пресс-служба главы израильского правительства сообщает, что Порошенко сопровождают министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, министр обороны Степан Полторак и другие высокопоставленные украинские чиновники, а также представители Украинской православной церкви.

Утром в понедельник, 21 января, Порошенко встретился с президентом Реувеном Ривлиным, а также спикером Кнессета Юлием Эдельштейном. Вместе со своей супругой он посетил мемориальный комплекс "Яд ва-Шем". Петр и Марина Порошенко возложили венок к памятнику жертвам Холокоста, посетили Детский мемориал. Президент Украины напомнил, что именно в этот день солдаты Первого украинского фронта освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау".

Украинские СМИ сообщали, что Порошенко должен был встретиться с патриархом Иерусалимским Теофилом III. Однако, как сообщил сайт "Вести", эта встреча, на которой Порошенко намеревался поднять вопрос признания Православной церкви Украины иерусалимским патриархатом, не состоялась. Феофил отменил ее, сославшись на плохое самочувствие.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 января 2019 г.
В Израиль прибыл с визитом президент Украины Петр Порошенко
// NEWSru.co.il // Экономика // 15 января 2019 г.
Президент Украины прибудет в Иерусалим для подписания соглашения о свободной торговле





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