На границе с Газой боевики атаковали солдат ЦАХАЛа

Вечером 21 января на центральном участке границы с сектором Газы израильские военнослужащие зафиксировали проникновение трех боевиков на территорию Израиля. Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, нарушители попытались укрыться среди защитных насаждений в приграничной зоне. Район был оцеплен.

"Когда военнослужащие приступили к прочесыванию территории, боевики бросили в солдат самодельное взрывное устройство или гранату, в ответ военнослужащие открыли огонь", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

В сообщении отмечается, что военнослужащие зафиксировали поражение цели.

Военные отмечают, что ситуация не представляет опасности для жителей населенных пунктов в приграничной зоне.

Согласно сообщениям в палестинских источниках, все трое боевиков убиты.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что инцидент произошел недалеко от кибуца Кисуфим. Боевикам удалось продвинуться приблизительно на 40 метров вглубь Израиля.

Палестинское агентство новостей (PNA) передало, что над приграничным районом сектора Газы кружится вертолет ЦАХАЛа и несколько дронов. Высказывается предположение, что ЦАХАЛ продолжает поиск возможных сообщников боевиков, уничтоженных при попытке проникновения в Израиль.