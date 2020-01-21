Международный форум памяти жертв Холокоста в Иерусалиме: подробности мероприятия

22-23 января в Иерусалиме пройдет международный форум памяти жертв Холокоста, который станет одним из крупнейших в истории Израиля мероприятием с участием иностранных лидеров (за исключением похорон премьер-министров Ицхака Рабина и Шимона Переса).

Мероприятие, приуроченное к 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим (Аушвиц), было инициировано председателем Европейского еврейского конгресса Моше (Вячеславом) Кантором при поддержке мемориала Холокоста "Яд ва-Шем" и президента Израиля Реувена Ривлина, который выступит в качестве официальной принимающей стороны.

В мероприятии примут участие более 60 делегаций из разных стран мира, включая 45 королевских особ, глав государств и правительств, спикеров парламентов. Президент Польши Анджей Дуда отклонил приглашение на мероприятие после того, как не был включен в число выступающих. Польшу на мероприятии будет представлять посол в Израиле Марек Мегировский.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в форуме, несмотря на то, что его не включили в список выступающих.

Список VIP-участников "Международного форума Холокоста"



Королевские персоны

Король Испании Филипп Шестой

Король Нидерландов Виллем-Александр

Король бельгийцев Филипп

Великий герцог Люксембурга Анри

Принц Уэльский Чарльз

Кронпринц Норвегии Хокон



Президенты

Президент Российской Федерации Владимир Путин

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Италии Серджо Маттарелла

Президент Австрии Александр ван дер Беллен

Президент Греции Прокопис Павлопулос

Президент республики Кипр Никос Анастасиадис

Президент Болгарии Роман Радев

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович

Президент Черногории Мило Джуканович

Президент Албании Илир Мета

Президент Словении Борут Пахор

Президент Словакии Зузана Чапутова

Президент Венгрии Янош Адер

Президент Литвы Гинтарас Науседа

Президент Португалии Марсело Ребелу ди Соза

Президент Македонии Стево Пендаровский

Со-президент Боснии и Герцеговины Желько Комшич

Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Президент Молдовы Игорь Додон

Президент Румынии Клаус Йоханис

Президент Армении Армен Саркизян

Президент Исландии Гвюдни Йоуханессон

Президент Украины Владимир Зеленский



Вице-президенты

Вице-президент США Майк Пенс



Премьер-министры

Премьер-министр Швеции Стефан Левен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

Государственный министр Монако Серж Тель

Генерал-губернаторы

Генерал-губернатор Австралии Дэвид Харли

Генерал-губернатор Канады Жюли Пейет



Спикеры парламентов

Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

Председатель Палаты представителей парламента Беларуси Владимир Андрейченко

Председатель сейма Латвии Инара Мурниеце



Международные организации

Председатель Европейского парламента Давид-Мария Сассоли

Председатель Совета Европы Шарль Мишель

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лейн

Глава папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох



Расписание официального мероприятия в четверг, 23 января

13:30. Выступление президента Израиля Реувена Ривлина. Вслед за ним выступят президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, вице-президент США Майкл Пенс, президент Франции Эммануэль Макрон, принц Уэльский Чарльз и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

После государственных лидеров слово получат председатель общественного совета "Яд ва-Шем" раввин Меир Лау, инициатор мероприятия Моше Кантор и председатель правления "Яд ва-Шема" Авнер Шалев.

Музыкальное сопровождение будет обеспечивать международный оркестр под управлением дирижера Владимира Спивакова.

15:10. Памятная церемония. Зажжение вечного огня, возложение венков к памятнику "Восстание в Варшавском гетто", чтение поминальной молитвы "Эль Мале Рахамим" и чтение молитвы "Кадиш". Минута молчания. Государственный гимн Израиля "а-Тиква".

Другие мероприятия в рамках форума

Президентский прием

22 января президент Реувен Ривлин проведет в своей резиденции прием в честь участников форума, на который приглашены около 250 гостей, включая 41 лидера. В понедельник, 20 января, в резиденции Ривлина прошла генеральная репетиция мероприятия, на которой иностранных гостей играли около 40 дипломатов МИДа. Для проведения приема наняты около 200 распорядителей и официантов. На приеме выступят король Испании Филипп VI и лауреат Премии Израиля исследователь истории Холокоста профессор Йегуда Бауэр.

Визиты и встречи

Президент России Владимир Путин, который прибудет в Израиль с официальным визитом, помимо участия в форуме, проведет встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и Реувеном Ривлином, примет участие в церемонии открытия памятника погибшим в Блокаде Ленинграда, после чего посетит Бейт-Лехем, где встретится с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Встречать Путина в аэропорту Бен-Гурион будет министр иностранных дел Исраэль Кац. (Предполагалось, что Путин будет находиться в Израиле три дня, но из-за сложной политической ситуации в России его визит был сокращен до одного дня.)

В рамках визита Путина будут, в частности, обсуждаться вопросы нелегальной иммиграции из России в Израиль и освобождения Наамы Иссахар (Иссасхар). В рамках подготовки к визиту в Израиль уже прибыл замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, который во вторник, 21 января, встречается с министром Гилой Гамлиэль.

Вице-президент США Майкл Пенс посетит Стену плача, скорее всего – в сопровождении премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Стену плача и Старый город Иерусалима посетят и некоторые другие лидеры.

Принц Чарльз, по традиции, посетит могилу своей бабушки, принцессы Алисы Баттенбергской, праведницы народов мира, похороненной на Масличной горе в Иерусалиме, а также встретится с выжившими в Холокосте.

Встречи с председателем блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем проведут президент Франции Эманнуэль Макрон, президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Кипра Никос Анастасиадис и председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

С председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом встретятся Путин, Макрон, принц Чарльз.

Встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином проведут президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президенты нескольких других стран, а также принц Чарльз.

Другие встречи – президент Грузии Саломе Зурабишвили встретится с представителями еврейской общины выходцев из Грузии, председатель Палаты представителей парламента Беларуси Владимир Андрейченко проведет встречу со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном.

Пресса – для освещения мероприятия в Израиль прибыли более 500 иностранных журналистов, в том числе более 90 журналистов из России. Вечером в среду, 22 января, мэрия Иерусалима, МИД, правительственное пресс-бюро и Компания по развитию Восточного Иерусалима организуют для журналистов прием в пещере Цидкиягу, расположенной под Старым городом Иерусалима недалеко от Шхемских ворот.

Транспорт и парковка

Аэропорт

Вплоть до пятницы, 24 января, 1-й терминал аэропорта Бен-Гурион не будет обслуживать международные рейсы. Прием VIP-гостей на терминале начался накануне с прибытием генерал-губернатора Австралии Дэвида Харли. Внутриизраильское авиасообщение будет обслуживаться в обычном режиме, международные рейсы бюджетных авиакомпаний перенесены в 3-й терминал.

Парковка

До полудня пятницы, 24 января, введен полный запрет на парковку автомобилей на ряде центральных улиц Иерусалима, в том числе – для местных жителей.

Парковка запрещена на следующих улицах:

Эгрон, РАМБАН, Рупин, Давид а-Мелех, Жаботински, а-Наси, Бальфур, Эхад а-Ам, а-Наси а-Шиши, Бен-Гурион, Вейцман, Герцель (от Струнного моста до терминала "Эгед" на улице Вейцмана и от улицы Шмуэль Бейт до перекрестка Цир а-Зикарон), Рабин (между улицами Натанэль Лорхи а-Наси а-Шиши), Бен-Цви (между улицами Бецалель и Хаим Азаз), Хаим Азаз, Герцог (между улицами Аза и Залман Шнеур, за исключением внутренней дорожки), Бецалель Базак, Шмуэль Бейт, При Мегадим и Цир а-Зикарон.

Автомобили, припаркованные на указанных улицах вопреки запрету, будут взломаны и эвакуированы полицией Израиля без дополнительного уведомления.

Перекрытие движения

Трасса номер 1 между аэропортом Бен-Гурион и Иерусалимом, а также улицы Аза, Герцог и Дерех Бегин будет временно перекрываться по мере прибытия и отбытия делегаций.

Улица Давид а-Мелех на участке между улицами Эмиль Бота и Мапо будет перекрыта вплоть до пятницы, 24 января.

В среду, 22 января, будут перекрыты следующие улицы:

А-Наси (17:30-22:00), Рабин на участке между а-Наси а-Шиши и перекрестком Бен-Цви (11:30-17:30), Ротшильд (11:30-17:30), Бург на участке между улицей Рабин и управлением госконтролера (11:30-17:30).

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме, однако возможны задержки и опоздания в связи с перекрытием улиц и въездов в город. В четверг, 23 января, с 11:00 до 18:00 иерусалимский трамвай будет ходить только на отрезке между станциями Хейль-Авир и Кикар Дения.

Погода

Метеорологическая служба Израиля прогнозирует, что погодные условия не помешают проведению мероприятий форума, хотя 21-22 января и 24-25 января в районах Иерусалима, расположенных на высоте более 900 метров над уровнем моря возможен слабый снегопад.





