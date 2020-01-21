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NEWSru.co.il :: В Израиле21 января 2020 г., 06:13

В горных районах начался слабый снегопад: "снежный прогноз" на ближайшие дни

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В горных районах начался слабый снегопад: &quot;снежный прогноз&quot; на ближайшие дни

В ночь на вторник, 21 января, на фоне заметного похолодания и продолжающихся осадков начался слабый снегопад не только на горе Хермон, но и в некоторых других горных районах Голанских высот и Верхней Галилеи. Снег выпал на горе Мерон, идет слабый снегопад в районе Цфата. Ожидается слабый снегопад в Иерусалиме и окрестностях, в районах, расположенных на высоте более 950 метров над уровнем моря.

Накануне мэр Иерусалима Моше Леон отдал распоряжение муниципальным службам подготовиться к возможному снегопаду. Мэр также обратился к жителям столицы с просьбой следить за прогнозами метеорологов и строить планы в соответствии с погодными условиям. Жителям Иерусалима рекомендуется проверить обогревательные приборы и убедиться, что они исправны; убедиться, что антенны и солнечные бойлеры закреплены надежно и выдержат порывы ветра. Также следует проверить целостность крыш, надежность окон и системы жалюзи, очистить сливы рядом с домом, проверить водосточную систему. Необходимо убрать с балконов и крыш предметы, которые могут быть унесены сильным ветром.

Метеорологическая служба Израиля предупреждает о возможном снегопаде в горных районах страны в течение первой половины дня 21 января. По всей видимости, в Иерусалиме устойчивого снежного покрова не образуется. В среду-четверг немного потеплеет, снега не будет. В пятницу снова похолодает, возможен снегопад не только на горе Хермон, но и в некоторых других горных районах Голанских высот и Верхней Галилеи, а также в Иерусалиме. В субботу будет очень холодно, и снег местами может не растаять.

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