22 июля 2017 г.
последняя новость: 00:22
Молодой ухажер Андрейченко
Задорнову не помогла каббала
В ноги ушло
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
00:04 Задержан сообщник террориста, совершившего нападение в Халамише
23:49 Террориста, проникшего в Халамиш, нейтрализовал один из местных жителей
23:29 Теракт в Халамише совершил 19-летний араб из деревни Кабур
23:12 Скончалась женщина, получившая ранения в результате теракта в Халамише
22:23 Теракт в поселении Халамиш: трое погибших
22:11 В ходе беспорядков в квартале Исауия пострадал боец МАГАВ
21:17 Полиция: металлодетекторы, установленные при входе на Храмовую гору, демонтировать нельзя
20:50 У побережья Ашкелона утонула женщина
20:29 В арабских кварталах Иерусалима продолжаются столкновения с полицией. ВИДЕО
19:18 Понижен уровень готовности в двух "мобилизованных" батальонах в Иудее и Самарии
В Израиле

Теракт в Халамише совершил 19-летний араб из деревни Кабур

время публикации: 21 июля 2017 г., 23:29 | последнее обновление: 21 июля 2017 г., 23:34 блог версия для печати фото
Теракт в Халамише совершил 19-летний араб из пригорода Рамаллы
Запись террориста в социальной сети Facebook

В пятницу, 21 июля, примерно в 22:30, в поселении Халамиш, расположенном возле Рамаллы, был совершен теракт. Араб, вооруженный ножом, проник в один из жилых домов, где в этот момент находились гости.

Двое мужчин, одному из которых было 40, другому – 60 лет, скончались до приезда парамедиков. Спустя час стало известно о том, что скончалась 40-летняя женщина, получившая тяжелые ранения в результате нападения.

Еще одна пострадавшая, 60-летняя женщина, получившая ранение в спину, доставлена в больницу "Шаарей цедек".

Теракт совершил 19-летний араб, житель деревни Кабур, пригорода Рамаллы. Практически сразу после теракта его фотография была опубликована в социальных сетях.

Обозреватель радиостанции "Кан Бет" Дана Бен Шимон отметила, что это заставляет спецслужбы Израиля предположить, что теракт был спланирован, а друзьям террориста было известно о его планах.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 июля 2017 г.
Скончалась женщина, получившая ранения в результате теракта в Халамише
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 июля 2017 г.
Теракт в поселении Халамиш: трое погибших







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 22 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017