Теракт в Халамише совершил 19-летний араб из деревни Кабур

В пятницу, 21 июля, примерно в 22:30, в поселении Халамиш, расположенном возле Рамаллы, был совершен теракт. Араб, вооруженный ножом, проник в один из жилых домов, где в этот момент находились гости.

Двое мужчин, одному из которых было 40, другому – 60 лет, скончались до приезда парамедиков. Спустя час стало известно о том, что скончалась 40-летняя женщина, получившая тяжелые ранения в результате нападения.

Еще одна пострадавшая, 60-летняя женщина, получившая ранение в спину, доставлена в больницу "Шаарей цедек".

Теракт совершил 19-летний араб, житель деревни Кабур, пригорода Рамаллы. Практически сразу после теракта его фотография была опубликована в социальных сетях.

Обозреватель радиостанции "Кан Бет" Дана Бен Шимон отметила, что это заставляет спецслужбы Израиля предположить, что теракт был спланирован, а друзьям террориста было известно о его планах.