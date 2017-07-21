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В Израиле

Улучшилось состояние матери и дочери, пострадавших в ДТП в Западной Галилее

время публикации: 11:05 | последнее обновление: 11:13 блог версия для печати фото
Улучшилось состояние матери и дочери, пострадавших в ДТП в Западной Галилее

В Медицинском центре Западной Галилеи в Наарие сообщили в пятницу, 21 июля, об улучшении состояния двух пострадавших в ДТП на шоссе № 70. 47-летняя Сара Мухтар и ее 14-летняя дочь Авия, проживающие в поселении Кфар-Адумим в Иудее, были переведены в больницу по месту жительства. Их состояние оценивается как легкое.

Еще один член семьи, 16-летний Йонатан, поступивший в больницу в состоянии от средней степени тяжести до тяжелого, уже выписан.

ДТП произошло в понедельник, 17 июля. На трассе № 70, между Кабри и Шломи, легковой автомобиль столкнулся с грузовым. В результате аварии погибли 47-летний Алон Мухтар и его двое детей - 12-летняя девочка и 7-летний мальчик. 44-летний водитель грузовика получил легкие травмы. Дорожная полиция ведет расследование причин и обстоятельств ДТП.

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