"Дело субмарин": Мики Ганору будет предоставлен статус госсвидетеля

Бизнесмену Мики Ганору, подозреваемому по "делу субмарин", будет предоставлен статус госсвидетеля. Соответствующее соглашение он подписал с прокуратурой. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщил адвокат Ганора Илан Софер.

Ганор, выступавший посредником между Израилем и немецкой компанией ThyssenKrupp при заключении сделки о приобретении подводных лодок, подозревается в мошенничестве, отмывании денег и преступном сговоре.

Бизнесмен на 14 дней будет помещен под домашний арест в школе офицеров в Бейт-Шемеше. Он будет находиться под присмотром полиции, однако, сможет видеться со своими родственниками и адвокатами. Ганор также должен будет внести залог в размере 700 тысяч шекелей.

Ранее стало известно, что Ганор также готов дать показания по "делу хранилища аммиака в Хайфе". Он якобы добивался того, чтобы компания ThyssenKrupp также смогла заняться строительством завода по производству аммиака в Негеве. Этот завод должен был заменить хранилище аммиака в Хайфе.