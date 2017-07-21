В ожидании беспорядков: Иерусалим готовится к пятничной молитве

В пятницу, 21 июля, правоохранительные органы и ЦАХАЛ готовятся к пресечению массовых беспорядков в районе Храмовой горы, в Старом городе Иерусалима, а также в арабских кварталах столицы и в Иудее и Самарии.

В ходе ночного заседания военно-политический кабинет, вопреки позиции ЦАХАЛа и общей службы безопасности (ШАБАК), принял решение не снимать установленные на входах на Храмовую гору магнометры и передать право на решение руководству полиции.

"Израиль несет обязанность по сохранению статус-кво на Храмовой горе и предоставлению свободного доступа к святыням", – говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания. "Израиль несет обязанность по обеспечению безопасности молящихся и других посетителей Храмовой горы", – отмечается в заявлении.

Полиция приведена в состоянии повышенной готовности. В город стянуты несколько тысяч сотрудников из других округов. ЦАХАЛ отменил увольнительные в пяти пехотных батальонах, дислоцированных в Иудее и Самарии.

На подъездах к Иерусалиму полиция разместила блокпосты, чтобы пресечь массовый приезд арабов-мусульман в район Храмовой горы. В частности, в районе Латруна были остановлены автобусы, везшие в район Храмовой горы сотни жителей арабских городов севера и арабского треугольника.

Однако, по данным газеты "Гаарец", несколько тысяч человек приехали в столицу заранее и переночевали в Старом городе Иерусалима.

Палестинские террористические организации ХАМАС, "Исламский джихад" и Национальный фронт освобождения Палестины призвали своих сторонников "провести день гнева и прийти в пятницу на молитву в мечеть "Аль-Акса".

С такими же призывами выступают также лидеры запрещенного Северного крыла Исламского движения. Муфтий Иерусалима призвал закрыть все мечети города, чтобы мусульмане столицы пришли в "Аль-Аксу".

Накануне в районе Храмовой горы произошли беспорядки. Согласно данным палестинской службы скорой помощи Красного полумесяца, в результате столкновений с полицией в районе Львиных ворот в Иерусалиме пострадали 42 человека. Пресс-служба полиции, в свою очередь, сообщает о пяти полицейских, получивших легкие ранения.





