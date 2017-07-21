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Возобновились столкновения между палестинцами и полицией в у Храмовой горы

время публикации: 12:17 | последнее обновление: 12:17 блог версия для печати фото
Возобновились столкновения между палестинцами и полицией в у Храмовой горы

Около полудня, незадолго до начала пятничной молитвы, возобновились столкновения полиции и МАГАВа с пришедшими на молитву палестинскими арабами и жителями арабских кварталов Иерусалима.

На текущий момент беспорядки проходят в районе Львиных ворот в Старом городе Иерусалима.

На въезде в столицу со стороны шоссе номер 1 образовались заторы из-за блокпостов полиции, тормозящих автобусы с израильскими арабами севера страны и арабского треугольника.

Между тем, муфтий Иерусалима опубликовал призыв ко всем мусульманам не проходить на Храмовую гору через металлодетекторы.

В других мечетях города звучат призывы идти молиться у входов на Храмовую гору.

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