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ЦАХАЛ: в Иудее и Самарии задержаны 17 участников беспорядков

время публикации: 18:46 | последнее обновление: 18:46 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ: в Иудее и Самарии задержаны 17 участников беспорядков

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в Иудее и Самарии были задержаны 17 участников беспорядков. Пять человек были задержаны в районе Хеврона, девять - в районе КПП "Ницаней Шалом", один - возле арабской деревни Аната, один - в Абу-Дисе и еще один - в Бейт-Умаре.

Задержанные переданы следователям ШАБАК для дальнейшего расследования.

Армейская пресс-служба отмечает, что в столкновениях с сотрудниками сил безопасности приняли участие несколько тысяч арабов, жителей Палестинской автономии и Израиля. Они бросали в полицейских и военнослужащих бутылки с зажигательной смесью, камни и жгли шины.

Кроме того, в вечерние часы начались акции протеста в нескольких точках на границе сектора Газы и Израиля. Жители сектора бросают в сторону заградительного сооружения на границе камни и жгут автомобильные шины. В нескольких случаях военнослужащим пришлось сделать предупредительные выстрелы, чтобы заставить участников беспорядков отойти от забора безопасности.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что также проводится проверка сообщений о пострадавших палестинцах в ходе столкновений.

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