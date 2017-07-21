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В Израиле

Предпринимательница Инбаль Ор освобождена из-под ареста

время публикации: 00:33 | последнее обновление: 00:37 блог версия для печати фото
Предпринимательница Инбаль Ор освобождена из-под ареста

Предпринимательница в сфере недвижимости Инбаль Ор поздно вечером в четверг, 20 июля, была освобождена из-под ареста.

Освобождение Ор из тюрьмы "Тирца", где она содержалась, стало возможным после того как ее адвокат Эфраим Дамари внес залог в размере 12 тысяч шекелей.

Инбаль Ор была задержана сотрудниками полиции утром 20 июля. Распоряжение об аресте бизнесвумен было отдано окружным судом в Тель-Авиве 18 июля, после того, как она не выполнила предыдущие распоряжения суда.

Судья Эйтан Оренштейн пояснил, что полиция просила суд распорядиться о задержании Инбаль Ор еще в начале июля, однако это решение откладывалось с тем, чтобы дать ей возможность выполнить наложенные на нее судом требования: оплатить долги, собрать необходимые для суда документы, а также подать просьбу об уменьшении размера месячных выплат. Однако ни одно из этих требований не было выполнено.

1 августа 2016 года окружной суд Тель-Авива выдал ордер на ликвидацию компаний, входивших в группу "Ор Сити НАДЛАН", во главе которой стояла Инбаль Ор.

До последнего момента предпринимательница утверждала, что ей удастся спасти свой бизнес. Однако судья Эйтан Орнштейн постановил, что предоставленные документы свидетельствуют о многочисленных просчетах в управлении фирмой.

Тогда же Инбаль Ор была объявлена банкротом, и суд запретил ей покидать пределы Израиля.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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