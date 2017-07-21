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В Израиле

В арабских кварталах Иерусалима продолжаются столкновения с полицией. ВИДЕО

время публикации: 20:29 | последнее обновление: 20:44 блог версия для печати фото
В арабских кварталах Иерусалима продолжаются столкновения с полицией

С наступлением темноты беспорядки, начавшиеся сегодня, в пятницу, 21 июля, в Иерусалиме, после пятничной молитвы мусульман, не прекратились.

Как сообщает пресс-служба израильской полиции, на перекрестке Мецуда, недалеко от арабского района Исауия, арабы попытались забросать израильских военнослужащих бутылками с "коктейлем Молотова", петардами и камнями. В результате инцидента пострадавших нет.

Полиции пришлось применить средства для разгона участников беспорядков. В районе А-Тур десятки арабов, лица которых закрыты шарфами и масками, перекрыли шоссе.

Возле Шуафата, а также в квартале Сильван, арабы швыряли в сотрудников полиции бутылки с зажигательной смесью и камни. Пострадавших нет.



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