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В Израиле

В ходе беспорядков в районе Храмовой горы пострадали 42 араба и пять полицейских

время публикации: 01:00 | последнее обновление: 01:10 блог версия для печати фото
В ходе беспорядков в районе Храмовой горы пострадали 42 араба и пять полицейских

Согласно данным палестинской службы скорой помощи Красного полумесяца, в результате столкновений с полицией в районе Львиных ворот в Иерусалиме пострадали 42 человека.

Пресс-служба полиции, в свою очередь, сообщает о пяти полицейских, получивших легкие ранения.

Как сообщалось ранее, вечером в четверг, 20 июля, после окончания вечерней молитвы на Храмовой горе возобновились беспорядки в районе Львиных ворот в Старом городе Иерусалима. Десятки арабов бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в солдат и пограничников.

Сотрудники служб безопасности применили спецсредства для разгона демонстраций, а также бросали в участников беспорядков шоковые гранаты.

Радиостанция "Кан Бет" отмечает, что столкновения, которые произошли вечером 20 июля, были самыми серьезными за последние дни.

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Отменено возобновление визитов политиков на Храмовую гору







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Пятница, 21 июля 2017 г.
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