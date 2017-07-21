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В Израиле

Четверо сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков в Старом городе Иерусалима

время публикации: 15:45 | последнее обновление: 15:49 блог версия для печати фото
Четверо сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков в Старом городе Иерусалима

В ходе беспорядков, учиненных арабами на улице Салах ад-Дин, площади Рас аль-Амуд, а также возле музея Рокфеллера, пострадали четверо сотрудников полиции. Арабы швыряли в израильских стражей порядка бутылки с зажигательной смесью, петарды и камни.

Напомним, в пятницу, 21 июля, утром, десятки мусульман поднялись на Храмовую гору для молитвы и оставались там в течение нескольких часов. В то же время мусульмане молились на площади Рас аль-Амуд, улице Салах ад-Дин и возле музея Рокфеллера. По окончании молитвы арабы принялись бросать камни в сотрудников полиции. В ходе беспорядков полиция задержала одного подозреваемого. Были применены спецсредства для разгона толпы.

Во второй половине дня к мечети Аль-Акса устремились сотни арабов. Начались столкновения с полицией, охраняющей вход на Храмовую гору. Служба "Красного полумесяца" сообщила о восьми раненых. Полиции пришлось применить спецсредства для разгона демонстраций, в том числе, шумовые гранаты.

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