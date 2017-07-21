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Израиль и Иордания обсудят схему обеспечения безопасности Храмовой горы без палестинцев

время публикации: 07:58 | последнее обновление: 07:58 блог версия для печати фото
Израиль и Иордания обсудят схему обеспечения безопасности Храмовой горы без палестинцев

Власти Иордании и Израиля создадут специальную комиссию для обсуждения схемы обеспечения безопасности на Храмовой горе в Иерусалиме.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", в работе комиссии примут участие сотрудники "Вакфа". При этом представители Палестинской автономии к обсуждению привлекаться не будут, что вызвало гнев в Рамалле по отношению к иорданскому руководству.

Со ссылкой на высокопоставленный источник в Рамалле издание сообщает, что палестинцы обратились к Турции с просьбой принять участие в переговорах. Этот шаг, в свою очередь, сочли оскорблением в Иордании, считающейся патроном святых мест в Иерусалиме.

По данным газеты, комиссия должна будет обсуждать не только вопросы, связанные с металлодетекторами на входах на Храмовую гору, но и с установкой на самой горе систем видеонаблюдения.

О создании комиссии должно быть объявлено в соответствии с развитием событий на Храмовой горе в пятницу, 21 июля.

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