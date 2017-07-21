Военно-политический кабинет принял решение о сохранении металлодетекторов на Храмовой горе

В Тель-Авиве в ночь на пятницу, 21 июля, завершилось заседание военно-политического кабинета. Оно продолжалось примерно четыре часа и было посвящено ситуации на Храмовой горе.

На заседании было принято решение о сохранении металлодетекторов на входе на Храмовую гору.

"Израиль несет обязанность по сохранению статус-кво на Храмовой горе и предоставлению свободного доступа к святыням", – говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания.

"Израиль несет обязанность по обеспечению безопасности молящихся и других посетителей Храмовой горы", – отмечается в заявлении.

Как сообщалось ранее, в последние шли переговоры с участием США о завершении кризиса вокруг Храмовой горы. Согласно опубликованной информации, одним из предложений являлось снятие металлодетекторов, однако сохранение режима тщательных проверок людей, проходящих на Храмовую гору.

Представитель ФАТХа Хатем Абед аль-Кадер заявил, что США оказывают давление на Израиль, требуя принять это предложение. По его словам, США вмешались в процесс разрешения кризиса по просьбе Иордании и Саудовской Аравии.

Сообщалось также, что Израиль взвешивает возможность сохранения металлодетекторов у Храмовой горы, однако использования их для проверок лишь тех, кто вызывает подозрения. ВАКФ, а также палестинские арабы требуют полного снятия металлодетекторов.