МИД рекомендовал израильтянам воздержаться от посещения острова Кос

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что в среди людей, пострадавших результате землетрясения на греческом острове Кос, нет израильских граждан.

На текущий момент на острове находятся около 600 израильских туристов. Консул Израиля в Афинах должен прибыть на Кос в ближайшее время для оказания помощи.

Министерство рекомендует израильтянам воздержаться от посещения острова в ближайшее время.

Напомним, что в результате произошедшего минувшей ночью землетрясения на острове погибли два человека и около 120 получили ранения.