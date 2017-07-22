Скончалась женщина, получившая ранения в результате теракта в Халамише

В пятницу, 21 июля, примерно в 22:30, появилась информация о том, что в поселении Халамиш, расположенном возле Рамаллы, арабский террорист совершил вооруженное нападение с применением холодного оружия. Араб проник в один из жилых домов, где в этот момент находились гости.

- Теракт в поселении Халамиш: трое погибших



Двое мужчин, одному из которых было 40, другому – 60 лет, скончались до приезда парамедиков. Спустя час стало известно о том, что скончалась 40-летняя женщина, получившая тяжелые ранения в результате нападения.

Еще одна пострадавшая, 60-летняя женщина, получившая ранение в спину, доставлена в больницу "Шаарей цедек".

В Халамише проживают 250 семей. Поскольку все семьи соблюдают шабат, их мобильные телефоны в пятницу вечером были выключены. Этим объясняется то, что первая информация о раненых и убитых начала поступать не сразу после нападения.