Террориста, проникшего в Халамиш, нейтрализовал один из местных жителей

В пятницу, 21 июля, в поселении Халамиш, расположенном возле Рамаллы, был совершен теракт.

Согласно предварительным данным, террорист проник в поселение Халамиш около 21:30. Затем он ворвался в один из жилых домов, где в это время находились гости, и ранил четырех человек.

Одна из женщин, находившихся в доме, заперлась с детьми в комнате и оттуда позвонила в полицию. Сосед, проживающий в соседнем доме, прибежал на шум и выстрелил в террориста.

Позже араб был доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве в состоянии средней тяжести.

В результате нападения погибли три человека. Двое мужчин, одному из которых было 40, другому – 60 лет, скончались до приезда парамедиков. Спустя час стало известно о том, что скончалась 40-летняя женщина, получившая тяжелые ранения в результате нападения.

Еще одна пострадавшая, 60-летняя женщина, получившая ранение в спину, доставлена в больницу "Шаарей цедек".

Теракт совершил 19-летний араб, житель деревни Кабур, пригорода Рамаллы. Практически сразу после теракта его фотография была опубликована в социальных сетях.