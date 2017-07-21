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Полиция: металлодетекторы, установленные при входе на Храмовую гору, демонтировать нельзя

время публикации: 21:17 | последнее обновление: 21:47 блог версия для печати фото
Полиция: металлодетекторы демонтировать нельзя
Полиция: металлодетекторы демонтировать нельзя
Полиция: металлодетекторы демонтировать нельзя

Вечером в пятницу, 21 июля, министр внутренней безопасности Гилад Эрдан, генеральный инспектор полиции Рони Альшейх и глава иерусалимского округа полиции Йорам А-Леви пришли к выводу, что демонтировать рамочные металлодетекторы, установленные при входе на Храмовую гору, будет ошибкой.

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Как сообщает Mako, руководство полиции заявило об этом после тяжелого дня, в течение которого практически не прекращались беспорядки в арабских кварталах Иерусалима. В ходе беспорядков погибли трое арабов, сотни участников столкновений с полицией пострадали.

Представители полиции Израиля заявили, что теракт, осуществленный на Храмовой горе неделю назад, изменил ситуацию в этом районе и внес коррективы в процедуры обеспечения безопасности. Установка рамочных металлодетекторов позволяет свободно проходить молящимся и обеспечивает задержание вооруженных террористов.

Полиция подчеркнула, что появление металлодетекторов вызвало возмущение арабов, так как символизировало израильский контроль над территорией Храмовой горы.

Напомним, накануне военно-политический кабинет передал право на решение о том, демонтировать или оставлять металлодетекторы, руководству полиции. В ближайшие часы главы израильских служб безопасности обсудят ситуацию, сложившуюся в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу.



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