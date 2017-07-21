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Беспорядки в районе Храмовой горы. Арабы провоцируют столкновения с полицией

время публикации: 14:30 | последнее обновление: 14:30 блог версия для печати фото
Беспорядки в районе Храмовой горы. Арабы провоцируют столкновения с полицией
Беспорядки в районе Храмовой горы. Арабы провоцируют столкновения с полицией
Беспорядки в районе Храмовой горы. Арабы провоцируют столкновения с полицией
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В пятницу, 21 июля, утром, десятки мусульман поднялись на Храмовую гору для молитвы и оставались там в течение нескольких часов. В то же время мусульмане молились на площади Рас аль-Амуд, улице Салах ад-Дин и возле музея Рокфеллера. По окончании молитвы арабы принялись бросать камни в сотрудников полиции. В ходе беспорядков полиция задержала одного подозреваемого. Были применены спецсредства для разгона толпы.

Во второй половине дня к мечети Аль-Акса устремились сотни арабов. Начались столкновения с полицией, охраняющей вход на Храмовую гору. Служба "Красного полумесяца" сообщила о восьми раненых. Полиции пришлось применить спецсредства для разгона демонстраций, в том числе, шумовые гранаты.

Представители служб безопасности Израиля заявили, что ответственность за беспорядки должна быть возложена на арабских депутатов Кнессета и религиозных лидеров, участвовавших в молитвах в Старом городе.

Генеральный инспектор полиции Рони Альшейх призвал арабское руководство взять на себя обязательства по искоренению насилия и не допустить эскалации конфликта вокруг Храмовой горы. Вместе с тем, он подчеркнул, что силы охраны правопорядка готовы к любому сценарию развития событий и сделают все для того, чтобы жизнь города как можно быстрее вернулась в привычное русло.

Напомним, в ходе ночного заседания военно-политический кабинет, вопреки позиции ЦАХАЛа и общей службы безопасности (ШАБАК), принял решение не демонтировать установленные на входах на Храмовую гору рамочные металлодетекторы и передать право на решение руководству полиции. Полиция приведена в состоянии повышенной готовности. В город стянуты несколько тысяч сотрудников из других округов. ЦАХАЛ отменил увольнительные в пяти пехотных батальонах, дислоцированных в Иудее и Самарии.

На подъездах к Иерусалиму полиция разместила блокпосты, чтобы пресечь массовый приезд арабов-мусульман в район Храмовой горы.

Палестинские террористические организации ХАМАС, "Исламский джихад" и Национальный фронт освобождения Палестины призвали своих сторонников "провести день гнева и прийти в пятницу на молитву в мечеть "Аль-Акса". С такими же призывами выступают также лидеры запрещенного Северного крыла Исламского движения. Муфтий Иерусалима призвал закрыть все мечети города, чтобы мусульмане столицы пришли в "Аль-Аксу".

Накануне в районе Храмовой горы произошли беспорядки. Согласно данным палестинской службы скорой помощи Красного полумесяца, в результате столкновений с полицией в районе Львиных ворот в Иерусалиме пострадали 42 человека. Пресс-служба полиции, в свою очередь, сообщает о пяти полицейских, получивших легкие ранения.

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Пятница, 21 июля 2017 г.
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