В ходе беспорядков в квартале Исауия пострадал боец МАГАВ

В пятницу, 21 июля, вечером, боец пограничной полиции МАГАВ получил травму в результате попадания камня, брошенного арабским камнеметателем. Инцидент произошел в арабском квартале Исауия (Восточный Иерусалим).

Медицинская помощь сотруднику МАГАВ была оказана на месте, однако после этого он все же обратился в больницу. Его состояние оценивается как относительно легкое.

Несколькими часами ранее пресс-служба полиции сообщала, что на перекрестке Мецуда, недалеко от арабского района Исауия, арабы забросали израильских военнослужащих бутылками с "коктейлем Молотова", петардами и камнями. Полиции пришлось применить средства для разгона участников беспорядков.

В районе А-Тур десятки арабов, лица которых закрыты шарфами и масками, перекрыли шоссе.

Возле Шуафата, а также в квартале Сильван, арабы швыряли в сотрудников полиции бутылки с зажигательной смесью и камни. Пострадавших нет.